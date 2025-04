Anna Lewandowska pokazała się na Instagramie w krótkim, odsłaniającym jej umięśniony brzuch, topie. Po postem pojawiła się lawina pytań o markę i cenę. Sprawdziłyśmy! Bluzeczka pochodzi z kolekcji polskiej firmy PLNY Lala. Ile kosztuje ten model?

Anna Lewandowska w topie PLNY Lala

Trenerka miała na sobie tzw. crop top. Ten fason eksponuje okolice brzucha. Idealnie wygląda na wysportowanej, smukłej sylwetce, jaką może się pochwalić Anna Lewandowska. Nie oznacza to jednak, że tylko dziewczyny o figurze modelki mogą go nosić! Są triki, które sprawią, że każda z nas będzie wyglądała w nim bosko.

Bardzo w trendach jest noszenie krótkiego topu ze jeansami z wysokim stanem. Taki zestaw idealnie wpisuje się modną estetykę z lat 80. i 90. Ma również dodatkową zaletę. Jeśli marzysz o krótkim topie, lecz masz co nie co do ukrycia, wysoki stan spodni sprytnie ukryje okolice brzucha.

Top Anny Lewandowskiej z napisem KISS to projekt marki PLNY Lala. Trzeba za niego zapłacić 159 zł. Jest dostępny w rozmiarach od XS do L. Można go kupić w sklepach stacjonarnych oraz przez internet.

fot. Materiały prasowe

Skusisz się?

