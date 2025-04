To jeden z najmodniejszych wzorów na sezon jesień-zima 2017/2018. Ten ponadczasowy i uniwersalny print bardzo często gościł na światowych wybiegach, ale dawno nie wybił się na pierwszy plan. W tym roku sprawa wygląda trochę inaczej. Krata jest zdecydowanym numerem jeden. Nosimy ją na spodniach, płaszczach, marynarkach, sukienkach, spódnicach i dodatkach.

Krata na sezon jesień-zima 2017/2018

Krata to żadna nowość, ale przez ostatnie lata została zapomniana przez świat mody. Być może dlatego, że ten klasyczny brytyjski wzór ma w sobie coś oficjalnego, formalnego i sztywnego. Kojarzy się głównie z jazdą konną, grą w polo, polowaniami i angielską arystokracją.

Jednak jesienią zrywamy z tym przekonaniem i nosimy kratę od stóp do głów. Ten ponadczasowy deseń pojawił się w kolekcjach wielu znanych projektantów od Chanel, przez Calvina Kleina, Marni, Ralpha Laurena, aż do Bottega Veneta. Każdy dom mody jednak przedstawia swoją własną wariację tego modnego printu. Chanel stawia na kolorową kratę na grubym tweedzie, a Ralph Lauren prezentuje ją w tradycyjnym wydaniu.

Jak stylizować ubrania w kratę?

Ten konserwatywny wzór wbrew pozorom daje bardzo dużo możliwości. Jeżeli nie lubicie modowych eksperymentów, to zainwestujcie w dobrej jakości marynarkę lub spodnie, które będziecie mogły nosić na wiele sposobów i okazji. Dobrym pomysłem jest również płaszcz w kratę, który będzie urozmaiceniem wielu jesiennych stylizacji i będzie wam służył przez kilka lat.

Jeżeli nie boicie się bawić modą, to miksujcie wzory. Możesz łączyć różne rodzaje lub kolory kraty, a jeżeli macie więcej odwagi to łączcie ją z paskami. To świeże i bardzo modne połączenie, które można spotkać w największych stolicach mody. Na światowych wybiegach krata mieni się głównie w brązowych, żółtawych i czerwonych odcieniach. Jednak na ulicach dominują szarości, które często są noszone w wersji total look.

