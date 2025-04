Uwielbiamy wakacje i gorące słońce! Ale zawsze, gdy nadchodzi sezon plażowy, powstaje dylemat. W co ubrać się na plażę, aby dobrze wyglądać? Wyeksponować atuty, a ukryć mankamenty sylwetki, albo zwyczajnie własne kompleksy... To nie lada wyzwanie. Tym razem, mamy coś dla tych z was, które narzekają na brak wcięcia w talii, czyli chociażby dla kobiet o figurze typu jabłko, albo typu trójkąt.

Monokini - kostium kąpielowy, który "zrobi" wcięcie w talii

Po pierwsze, musimy zaznaczyć - brak wcięcia w taki to jedna z najprostszych rzeczy do skorygowania kostiumem kąpielowym. Wystarczy wskoczyć w monikini - połączenie stroju kąpielowego jednoczęściowego z dwuczęściowym. Monokini są różne - mogą być z wycięciami w talii tub jedynie delikatnym paskiem łączącym górę stroju z dołem. Właśnie ten pasek - ciemniejszy, wybija się na pierwszy plan, przez co optycznie wysmukla talię. Takie kostiumy kąpielowe nosi wiele gwiazd, ich fankami są między innymi Paris Hilton i Rihanna.

Ale uwaga!

Monikini są świetne jedynie dla szczupłych kobiet narzekających na brak talii. Jeśli oprócz tego problemu, narzekasz też na fałdki w pasie, koniecznie wybierz pełny kostium jednoczęściowy. Tutaj jednak też mamy cenną radę. Wystarczy, że wybierzesz model jasny, z ciemnymi wstawkami po bokach. Też wysmuklą talię!