Karnawał to najbardziej szalony czas w roku. Bardzo popularne są wtedy imprezy przebierane, kiedy możemy wskoczyć w zabawny kostium i na chwilę stać się kimś innym. To świetna okazja, żeby wrócić do czasów dzieciństwa, znowu poczuć się beztrosko i po prostu świetnie się bawić. Jaki strój karnawałowy wybrać na takie przyjęcie?

Możliwości jest mnóstwo. Możesz przebrać się za znaną postać ze szklanego ekranu, ulubioną bohaterkę z bajek, piosenkarkę, czarownicę lub szaloną hippiskę. Zawsze też sprawdzą się uniwersalne stroje karnawałowe takie jak policjantka, pielęgniarka, stewardessa, pilotka czy piratka. Gdy natomiast będziesz chciała rozśmieszyć towarzystwo i wyróżnić się z tłumu, przebierz się np. za zawodnika sumo, owoc czy warzywo.

Stroje karnawałowe możesz skompletować sama, kupić gotowe w sklepach internetowych lub wypożyczyć, gdy wiesz, że już nigdy więcej go nie założysz.

Spis treści:

Bardzo dużą popularnością cieszą się przebrania za znane postacie z filmów i bajek. Dla kobiet świetnym rozwiązaniem jest np. strój Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Wonder Woman czy zmysłowa Cat Woman.

Na imprezie karnawałowej zawsze też sprawdzą się uniwersalne stroje — policjantka, stewardessa i pielęgniarka. Bogaty wybór tego typu przebrań znajdziesz w sklepach internetowych. Ceny wahają się od kilkunastu do kilkuset złotych.

Karnawał to cekiny, cyrkonie, brokat i inne błyskotki. Nie ma limitu. Idąc na przyjęcie, załóż najbardziej lśniącą kreację, jaką masz na wieszaku i bądź prawdziwą disco girl. Nie zapomnij też o akcesoriach, makijażu i manicure — wszystko ma migotać.

Paznokcie karnawałowe 2023: 5 inspiracji na błyszczący manicure

Wybierasz się na imprezę w klimacie lat 60.? Zamień się w szaloną hippiskę. Załóż bluzkę w kwiaty, spodnie dzwony, a na głowie zawiąż bandanę. Nie zapomnij też o okularach „lenonkach” i kolorowych bransoletkach. To jeden z najprostszych i najtańszych strojów karnawałowych. Możesz skompletować go z ubrań, które masz w szafie lub poszukać w lumpeksach.

Przegapiłaś imprezę Halloweenową? Nic straconego, teraz też możesz zamienić się w upiorną czarownicę. Potrzebna ci będzie czarna suknia, szpiczasty kapelusz, peleryna i obowiązkowo — miotła! Bez niej strój kostium karnawałowy nie będzie kompletny. Zrób też smoky eye i pomaluj usta bordową lub czarną pomadką.

