Sukienki z koronki są piękne, eleganckie, szlachetne. Niekiedy jednak splot pewnych okoliczności, połączeń, niewłaściwych dodatków sprawia, że wyglądają one, delikatnie mówiąc, „tanio”. Co zrobić, by tego uniknąć?

1. Koronka koronce nierówna

Warto zwrócić uwagę na jakość koronki. Zupełnie inny efekt da misterna np. żakardowa bawełniana, jedwabna lub lniana koronka niż marna drobna błyszcząca poliestrowa. To tak, jak z innymi częściami garderoby – jeśli materiał jest słaby, to nawet doskonały fason nie obroni kreacji. Zwróć uwagę, by struktura koronki była stabilna, lekko sztywna, a na długo pozostanie piękna, nie będzie się mechacić i posłuży ci nie raz.

2. W idealnym stanie

Koronkowy materiał łatwo zaciągnąć lub porwać – jeśli twoja sukienka ma takie wady i nie da się ich naprawić, lepiej spisać ją na straty – na pewno nie będzie prezentować się elegancko.

3. Przemyślane odsłanianie

Ażurowy materiał koronki odsłania wiele – zastanów się, czy ukazuje on dokładnie te miejsca, które są twoim atutem. Jeśli wkładasz sukienkę z koronki, a masz np. szeroką talię z oponkami, to twój strój z pewnością nie będzie trafiony.

4. Dobierz odpowiednią bieliznę

Jeśli sukienka nie ma wszytej halki, masz kilka możliwości. Pierwsza to gładki cielisty stanik i matki – dadzą najbardziej zmysłowy efekt, bo sugerują, że koronkowa sukienka jest noszona na gołe ciało. Sprawdzą się przy modelach, które nie są aż tak bardzo ażurowe. Druga opcja to dobranie bielizny kolorystycznie do barwy koronki: czyli np. pod czarną sukienkę – czarny stanik i majtki. To bezpieczny, elegancki zestaw i sprawdza się przy większości modeli. Kolejna opcja to halka – cielista lub w kolorze sukienki. Dzięki niej nawet bardziej odważna koronkowa sukienka przestaje być wyzywająca i nabiera klasy.

5. Lepiej mniej niż więcej

Koronkowy materiał jest seksowny sam w sobie, dlatego najlepiej wygląda w połączeniu z klasycznymi lub romantycznymi fasonami. Koronka plus opięta mini sukienka tuba to przepis na modową katastrofę. Zawsze pięknie prezentują się sukienki koronkowe z rozkloszowanym dołem o długości midi czy proste ołówkowe ciut przed kolano. W modzie są też sukienki z koronkowymi rękawami lub wstawkami na dekolcie.

6. Stonowane dodatki

Koronka jest zdobna i dekoracyjna, dlatego pozwól jej pozostać głównym punktem stylizacji i znacznie ogranicz ilość dodatków. Stonowane buty, delikatna, lekko połyskliwa biżuteria biżuteria i prosta torebka w zupełności wystarczą.

