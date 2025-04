Konrad Fado

Majówka zbliża się wielkimi krokami. Dla wielu kobiet będzie to idealna okazja, aby zaprezentować i sprawdzić swoje wiosenne stylizacje. Według synoptyków pierwszy majowy długi weekend ma być pogodny i ciepły. Ale co tak naprawdę powinno znaleźć się w Twoim bagażu? Wszystko zależy od tego gdzie spędzisz tych kilka wolnych chwil. Warto dokładnie sprawdzić miejsce wypoczynku, a następnie zastanowić się nad doborem ubrań, jeżeli w pełni chcesz cieszyć się modą.

Reklama

Wypoczynek w mieście

Zostajesz w swoim mieście, a może wybierasz się na zwiedzanie innego polskiego lub europejskiego miasta? W tym przypadku nie powinnaś mieć kłopotu z doborem garderoby. W słoneczne dni obowiązkowa będzie wiosenna sukienka, bluzka z kokardą przy szyi, spodnie przed kostkę, a także ulubiony trencz. Warto również spakować skórzaną ramoneskę, obszerny sweter i dżinsy. W tym przypadku masz do wyboru całą gamę kolorystyczną sezonu. Dobrze sprawdzą się również wzory i nadruki. Niezastąpione okażą się buty na obcasie. Ale pamiętaj, aby zabrać te, które masz już sprawdzone. Na dłuższe spacery zdecydowanie lepiej wybrać baleriny, botki lub wygodne trampki w odcieniu wiosny.

Mazury i góry

Ktoś, kto już spędzał majówkę w górach lub na mazurach każdy wie, że pogoda lubi być kapryśna, a słońce nie daje tyle ciepła, co w mieście. W tym przypadku stawiamy na wygodę i swoje zdrowie, nie zapominając przy tym o trendach. Dżinsy z dziurami, bluza z nadrukiem, kolorowe T-shirty, pikowana kurtka i wygodne sportowe buty – to niezbędnik każdej kobiety, która chce czuć się komfortowo. Zamiast torebki przyda Ci się designerski plecak. Na wypadek spadku temperatury i deszczu sprawdzi się modna parka, które oferują niemal wszystkie marki. Warto również zabrać jedną sukienkę i czółenka na wypadek tanecznej imprezy z przyjaciółmi.

Morskie klimaty

Polskie morze lubi kaprysić, ale widoków i natury mogą nam zazdrościć nawet koleżanki z innych krajów. Biel, błękit, granat, róż i pastelowa żółć to kolory, które wyróżnią Cię z tłumu. Postaw na sukienki z rozkloszowanym dołem, do której wieczorem założysz miękki sweter, marynarkę. A także spodnie w tym samym kolorze zestawiając z wygodnymi mokasynami. Sprawdzone dżinsy, jedwabną bluzkę i trencz. Przydadzą Ci się również nakrycia głowy i szal, które ochronią przed wiatrem, a także jedna para kaloszy na wypadek deszczu. Nie zapominaj również o dodatkach: okulary przeciwsłoneczne, wygodna skórzana torba i przerysowana biżuteria to hit tego sezonu.

Reklama

Więcej modnych inspiracji:



O nie! Ten trend powraca na dobre... Ten ciuch odmieni każdą stylizację! Hity z Instagrama - modne stylizacje