Lato to ta pora roku, na którą wszyscy z utęsknieniem czekamy. To czas na wakacje w egzotycznych miejscach, wypoczynek na łonie natury lub obóz sportowy. Każdy z nas ma swoje plany i marzenia co do miejsca na idealne lato. Bez względu na to czy będzie to kilkudniowy urlop w jednej z malowniczych europejskich stolic czy dłuższe wakacje w egzotycznych krajach - spakowanie walizki może być bardzo problematyczne.

Zanim przystąpimy do pakowania walizki warto przejrzeć swoją garderobę. Niekoniecznie kostium kąpielowy i dodatki z poprzedniego sezonu nadal będą w dobrym stanie, nie mówiąc już o aktualnych trendach. Tydzień przed planowanym wyjazdem warto wybrać się na małe zakupy. W połowie czerwca zaczyna się sezon wyprzedażowy, więc mamy szanse zakupić letnie ubrania w bardzo dobrych cenach.

A co zatem będzie nam niezbędne podczas urlopu?

Pakowanie powinniśmy rozpocząć od ubrań na co dzień. T-shirty, jedwabne bluzki, szorty i sukienki przydadzą się niemal w każdej strefie klimatycznej. Wybierz takie, w których czujesz się najbardziej komfortowo. Nie warto pakować ubrań, których przez ostatnie miesiące nie nosiłaś, bo i tak ich nie założysz. Niezbędne będą również wygodne dżinsy, miękki sweter na chłodne wieczory, sportowa bluza, skórzana kurtka czy parka przeciwdeszczowa.

Na samym końcu spakuj kilka par butów pasujących do wybranych ubrań, kostiumy kąpielowe, pareo oraz dodatki w postaci okularów przeciwsłonecznych, biżuterii czy kapelusza. Warto na pakowanie przeznaczyć dłuższą chwilę. Wybranie odpowiednich ubrań i zestawienie ich w modne stylizacje zajmuje sporo czasu.

A co jeżeli twoja walizka nie chce się dopiąć? Moim sprawdzonym sposobem od lat jest układanie ubrań nie w kostkę, ale wzdłuż walizki. W ten sposób może się pomieścić o połowę więcej niezbędnych rzeczy. Nie zapomnij również o swoich ulubionych kosmetykach, a także kremie do opalania o wysokim ochronnym filtrze.

Tekst: Konrad Fado

