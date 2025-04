Sylwester zbliża się wielkimi krokami, a Ty nadal nie wiesz, co na siebie założyć? Dobrym rozwiązaniem będzie kombinezon. Jest wygodny i bardzo praktyczny. Podobnie jak sukienka, ubierze cię od stóp do głów w kilka sekund. Później tylko dopieścisz go odpowiednimi akcesoriami, manicure, makijażem i fryzurą, i będziesz gotowa do wyjścia.

W sklepach znajdziesz duży wybór wieczorowych kombinezonów na sylwestra 2023/2024 m.in. Od błyszczących i bogato zdobionych, idealnych na zabawę w klubie po klasyczne, mniej zobowiązujące modele, które świetnie wypadną np. na kolacji w gronie najbliższych.

Przewiń w dół i odkryj 6 modnych i eleganckich kombinezonów na sylwestra 2023/2024.

Spis treści:

Kombinezon od Adrianny Papell wspaniale wpisuje się w sylwestrowe wibracje. Jest kobiecy i bardzo stylowy. Będzie świetnym wyborem, jeśli zamierzasz wznosić toast za Nowy Rok na dużym, eleganckim przyjęciu. Dostępny w sklepie internetowym Breuninger.

8 wyjątkowych sukienek na sylwestra 2023/2024

fot. Kombinezon z cekinami i ozdobnymi perełkami, Adrianna Papell, cena: 1 299 zł/materiały prasowe

Jeśli szukasz uniwersalnego kombinezonu, który pasuje nie tylko na imprezę sylwestrową, ale też na inne okazje, ten z Zary będzie bardzo dobrym wyborem. Będziesz mogła go nosić przez cały rok. Sprawdzi się też na wieczorne letnie spacery lub garden party.

fot. Długi kombinezon plisowany z metalizowanym wykończeniem, ZARA, cena: 229 zł/materiały prasowe

Kolejnym dobrym wyborem na sylwestra 2023/2024 jest brokatowy kombinezon z nowej kolekcji H&M. Jest bardzo wygodny, modeluje sylwetkę i nie kosztuje majątku. Uzupełnij go srebrnymi lub czarnymi dodatkami.

Paznokcie sylwestrowe 2023/2024: 7 imprezowych propozycji

fot. Brokatowy kombinezon, H&M, cena: 109,99 zł/materiały prasowe

Wolisz kombinezon w krótkiej wersji? Ciekawy model znajdziesz na wieszakach w sklepach Zara. Pięknie eksponuje ramiona oraz nogi. Połącz go z kowbojkami, długimi kozakami za kolano lub botkami na szpilce.

fot. Kombinezon z dekoltem halter i błyszczącymi zdobieniami, ZARA, cena: 149 zł/materiały prasowe

Elegancki, czarny kombinezon z dekoltem w serce to kolejny kandydat na sylwestra 2023/2024. Sprawdzi się na eleganckim przyjęciu.

fot. Czarny kombinezon z dekoltem serce, Massimo Dutti, cena: 849 zł/materiały prasowe

Kombinezon od Castellani to idealne połączenie kobiecość i wygody. Na pewno skradniesz spojrzenia wszystkich, gdy będziesz wirować na parkiecie. Dostępny w sklepie Moliera2.

fot. Czarny maxi kombinezon ze srebrną aplikacją, Castellani, cena: 1 789 zł/materiały prasowe

