Wyróżniamy cztery podstawowe typy urody kobiecej, reprezentujące pory roku: wiosnę, lato, jesień, zimę. Każdy z nich ma przypisany typ karnacji, do którego należy dopasować kolor bielizny.

Bielizna dla wiosny

Typ urody „wiosna” to panie o jasnej karnacji, z blond włosami głównie o słomkowym czy miodowym odcieniu oraz piwnymi lub szarozielonymi oczami. To kwintesencja jasności i świeżości, niczym pierwsze pąki kwiatów, pojawiające się na łące. Te osoby najbardziej swobodnie poczują się w bieliźnie z palety kolorystycznej m.in. złota, karmelu, brzoskwini, koralu, wanilii, bladego błękitu czy jasnego brązu.

Czerń, czerwień lub intensywne zielenie zdecydowanie nie są idealnym wyborem dla tego typu karnacji.

Bielizna dla lata

Porcelanowa, lekko zaróżowiona cera, jasne (nawet popielate) włosy i niebieskie lub szarozielone oczy – te cechy charakteryzują letni typ urody. Utożsamiana z delikatnością oraz eterycznością, jest zarazem najbardziej pożądana przez kobiety. - Doskonale pasują do niej pastelowe barwy bielizny: morskie błękity i turkusy, butelkowe zielenie, lawendy, szarości, wrzosy, fuksje czy złamane biele wpadające w róż. Nie poleca się natomiast koloru żółtego - jeśli już, to powinien być utrzymany w cytrynowym odcieniu – tłumaczy Iwona Miklusiak, brafitterka firmy Dalia. Ponadto pani lato powinna unikać czarnego, gdyż sprawia on, że cera wygląda niezwykle jasno i blado.

Bielizna dla jesieni

Pani jesień to swoista, doskon­ała mieszanka typu delikat­nego i wyrazis­tego, od której bije wizualne „ciepło”. Skóra ma odcień brzoskwiniowy lub kości słoniowej, oczy barwę błękitu, brązu, zieleni lub topazu, zaś włosy kolory od ciemnego blondu, kasztanu, brązu aż po rude. Na kształtach kobiet o tym urodzie najlepiej prezentować będą się tonacje złota, czerwieni, zieleni typu khaki lub oliwka, gamy fioletów, brązów czy radosnej pomarańczy.

Nie sprawdzą się zaś zestawienia bardzo jasne, granaty czy neonowe odcienie np. różu.

Bielizna dla zimy

To najbardziej chłodna, a zarazem najbardziej wyrazista uroda. Wszelkie kon­trasty i mocne barwy stwor­zone są właśnie dla niej. Czerwienie, intensywne róże, zimne błękity, zielenie, a także biel, czerń i szarość stoją na pierwszym miejscu.

Unikamy natomiast odcieni cieplejszych: pomarańczy, złota i beżu.

Oprawa oczu Pań „zim” jest zawsze ciemna, wręcz czarna. Włosy również mają inten­sy­wną barwę, od zim­nych brązów po granaty i kruc­zoczarne odcie­nie. Wyróżniamy 2 podtypy tej karnacji: krystaliczną - o śnieżnobiałej, porcelanowej cerze oraz wiśniową, charakteryzującą się oliwkową, wręcz latynoską skórą.

