Wybór sukienki jest niezwykle istotny. Z pewnością trzeba do niego podejść rozsądnie i z głową. Tylko w takim wypadku wybierzemy odpowiednią długość naszej sukienki i zaprezentujemy się wystrzałowo na ważnej uroczystości, w pracy czy na spacerze.

Poniżej kilka informacji, dzięki którym z pewnością łatwiej odnajdziesz się we wszystkich długościach i znajdziesz dla siebie prawdziwą perełkę. Oto nasz mały przewodnik:

Długość: mini

Zdecydowanie to rozmiar, który preferuje większość kobiet. Każda z nas zastanawia się jednak czy to dobry wybór. Oczywiście nie jest to długość dla każdej kobiety, ponieważ nie wszystkie z nas lubią pokazywać nogi. Ważne jest to, aby zadbać o nasze nogi po to, aby były gładkie, opalone i przede wszystkim zgrabne. Jeśli masz odwagę to, dlaczego nie, w końcu Ty masz się dobrze w niej czuć! Podkreśl swoje atuty. Twój wzrost również nie jest problemem, bo niskie kobiety świetnie wyglądają w takich sukienkach. Optycznie wydłużają nogi, a jeśli założysz do długości mini obcasy - z pewnością każda kobieta pozazdrości Ci takiej stylizacji.

Długość: midi

Długość ta sprawi, że każda kobieta będzie wyglądała w niej dobrze. Dlaczego? Ponieważ zasłoni masywne uda i biodra a pokaże piękne łydki. Jest dopasowana na wiele okazji-do pracy, na imprezę, a także do szkoły czy na spotkanie z przyjaciółmi. Nadaje szyku i elegancji. W tym wypadku nie liczy się tylko długość, ale także fason. Do takiej sukienki należy założyć obcasy, ponieważ długość za kolano może odrobinę skracać nogi. Nie powinno to jednak wpłynąć na chęć założenia takiej sukienki. To ma być Twoja ozdoba!

Długość: maxi

Latem jest to jedna z najchętniej wybieranych długości sukienek. Ukrywa większość mankamentów, a jeśli jest uszyta z dobrej, jakości materiału staje się wygodna do noszenia i komfortowa podczas największych upałów. Czy każda kobieta może nosić maxi? Tutaj zdecydowanie decyduje typ Twojej figury. Jeśli masz figurę jabłka, wybierz prosty z góry do dołu fason. Gruszka powinna wybrać model w kształcie litery A. Sylwetka w kształcie tuby może pozwolić sobie na rozkloszowaną sukienkę maxi, gdyż pozwoli ona zarysować kształty. Kobieta, która posiada kształty klepsydry, z chęcią sięgnie po taką z wysokim stanem, która rozszerza się delikatnie ku dołowi.

Pamiętaj jednak, że wybór odpowiedniej długości sukienki zależy jedynie od Ciebie! Tak naprawdę są to jedynie wskazówki, które powinny pomóc Ci w dobraniu sukienki, ale nie są one rygorystyczne. Gdy dobierzesz odpowiednie dodatki z pewnością uda Ci się skomponować stylizacje, w których będziesz wyglądać wyjątkowo! Trikiem, który może podnieść Twoją pewność siebie, jest wybór rajstop, które w przypadku długości mini i midi pomogą ukryć Ci niektóre mankamenty i sprawić, że stylizacje będą wyjątkowe, a Ty poczujesz się świetnie!