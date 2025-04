Prezentujemy krótki poradnik dla początkujących festiwalowiczek. Co jest festiwalowym must have, bez którego ani rusz i jak zaoszczędzić na zakupach?

Outfit

Na festiwalu obcasy niestety odpadają. Idealne buty to trampki, ewentualnie nieprzemakalne gumowe obuwie. Strój ma być lekki, nonszalancki, przemyślany. Niewskazane są przesadne stroje i stylizacje. Warto wziąć ze sobą dodatkowe rzeczy typu sweter na chłodniejsze wieczory (nawet w lecie nocy bywają całkiem chłodne). Świetnie swoją rolę odgrywają, ciękie i nieprzemakalne kurtki. Jeżeli festiwal trwa kilka dni, należy pamiętać o odpowiedniej ilości ubrań i butów na zmianę.

Akcesoria

Idealne będą plecaki bądź duże sportowe, turystyczne torby. Odpadają eleganckie torebki. Nie pasują do otoczenia i przyciągają złodziei. Okres festiwali to lato. Zatem pamiętaj o nakryciu głowy i ciemnych okularach. W ofertach sprzedażowych sklepów można znaleźć rewelacyjne duże kapelusze, które oprócz ochrony głowy nadadzą sporo nonszalancji i klasy. Wszystko dostępne jest w wersji damskiej i męskiej.

Biżuteria

Rezygnujemy z eleganckiej biżuterii. W zamian za to na festiwalach królują rzemyki czy korale noszone na szyi, czy rękach.

Posiłek

Bardzo ważne - nie idź na festiwal ani żaden pojedynczy koncert głodna. Dobrze jest zjeść pełnowartościowy obiad znacznie wcześniej przed rozpoczęciem występów. Zaraz przed nim nie ma szans, aby zjeść hamburgera bez wystania odpowiednio długiego czasu w kolejce do budki. Zdarza się, że niektórzy spędzą tak cały koncert. Pod koniec festiwalu warto odwiedzić składające się już stoiska z jedzeniem i napojami. Często można dostać gratisowo napój czy coś na ząb. Jeżeli festiwal trwa kilka dni i nocujesz w namiocie, koniecznie weź ze sobą zapas suchego prowiantu i innych produktów żywnościowych, które po prostu się nie psują.

Nocleg

Jeżeli festiwal trwa kilka dni, konieczny będzie namiot. Najczęściej jest możliwość dojazdu do pobliskiego miasta i wynajęcie hotelu, ale doświadczone festiwalowiczki wiedzą, że nocne życie na polu namiotowym po skończonych koncertach jest niepowtarzalne i nie warto go przegapić.