Historia muszki

Skąd się wzięła męska muszka? Mucha to następczyni zwykłej chusty, którą wiązano pod szyją w rozmaity sposób, także w węzeł przypominający kokardę. Wiązano tak chusty z powodzeniem jeszcze do XIX wieku. Materiał składany w trójkąt z czasem "kurczył się" i "zwężał", aż zaczął przypominać kształtem współczesne muszki. Od 1870 roku forma much i muszek pozostaje niezmienna, z drobnymi modyfikacjami. Dlaczego muszka jest mniej popularna od krawata? Być może dlatego, że większość mężczyzn ma problemy z opanowaniem tajników jej wiązania.

Jak nosić muszkę?

Dziś muszki spotykamy w kolekcjach znanych sieciówek odzieżowych i są one zazwyczaj wiązane na stałe, a z tyłu mają wygodną gumkę. Muchy na gumkę niestety według zasad klasycznej mody i savoir-vivre'u nie są eleganckie i stosowne. Muszki nosi się na bardzo oficjalne okazje do fraków i smokingów. Na wieczorowe wyjścia - muchy zazwyczaj są czarne lub białe. O czerwonych w podręcznikach dress codowych się specjalnie nie mówi, choć w praktyce zdarza się widzieć je nam u panów młodych w dniu ślubu. Współcześnie nosi się także kolorowe, wzorzyste muszki w awangardowych lub zabawnych stylizacjach, np. do rozpinanego swetra, czy samej koszuli. Jest to już jednak wyższa szkoła modowej jazdy i odejście od zasad klasycznej elegancji. Oczywiście jeśli chodzi o modę męską, bo damska rządzi się swoimi prawami i mamy w niej większą dowolność.

Jak klasycznie wiązać muchę? Oto instrukcja krok po kroku:

Klasyczne wiązanie muchy - krok 1

Końce muchy należy skrzyżować tak, aby lewy, odrobinę dłuższy koniec przecinał prawy. Najlepiej w miejscu zwężenia nad owalnym łukiem. Ważne, aby lewy koniec muszki był przełożony NAD prawym, inaczej może się nie udać. Klasyczne wiązanie muszki nadaje się do wstążek o tzw. taliowanych (zwężanych) końcach. Ważne jest także to, aby dopasować rozmiar muszki do szerokości szyi!

Klasyczne wiązanie muchy - krok 2

Następnie należy lewy koniec muszki (ten dłuższy) przełożyć od dołu w pętelkę i pociągnąć do góry w lewo.

Klasyczne wiązanie muchy - krok 3

Krótszy koniec muszki należy zagiąć w pętelkę. Zagięcie powinno leżeć w samym środku owalu, końcówka powinna być skierowana w prawą stronę.

Klasyczne wiązanie muchy - krok 4

Aby uformować lewą kokardkę muszki górny koniec należy przełożyć do dołu nad wąską częścią prawej kokardki i założyć z przodu do góry.

Klasyczne wiązanie muchy - krok 5

Lewą część muszki (kokardki) trzeba poprowadzić dołem z tyłu za prawą częścią (kokardką).

Klasyczne wiązanie muchy - krok 6

Następnie trzeba ją włożyć w powstałą pętelkę.

Klasyczne wiązanie muchy - krok 7

Następnie lewą część (kokardkę) muszki trochę przeciągnąć. Oba skrzydełka należy wyprostować, zaciskając węzeł, delikatnie za nie ciągnąc.

Klasyczne wiązanie muchy - krok 8 - efekt końcowy

Po 7 krokach klasyczne wiązanie muchy gotowe! Pamiętaj, że jeśli chcesz wyglądać klasycznie i zgodnie z zasadami savoir-vivre'u muszka powinna być dopasowana do szerokości Twojej szyi.

Za każdym razem Twoja muszka może wyglądać inaczej. I bardzo dobrze! To znak, że jest wiązana własnoręcznie!

