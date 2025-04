Kasia Tusk to jedna z najpopularniejszych w Polsce blogerek modowych. Jej styl to kwintesencja klasyki, która nie przestaje inspirować. Nowy hit z szafy gwiazdy internetu to prosty płaszcz z Zary, który bardzo spodobał się internautkom.

Reklama

Ile kosztuje beżowy płaszcz Kasi Tusk z Zary?

To będzie bestseller jesieni 2019! Ten model łączy w sobie tradycyjne podejście do mody z nutką najnowszych trendów. Oversizeowy płaszcz o męskim kroju jest wariacją na temat trencza oraz płaszcza dwurzędowego. Łączy w sobie odrobinę jednego i drugiego. Świetnie skrojony fason, idzie w parze z nieśmiertelnym odcieniem beżu, który doskonale pasuje do każdego typu urody.

Kasia Tusk uwielbia klasyczną elegancję, lecz nie stroni od trendów, które zawsze dopasowuje do własnego stylu. Nigdy odwrotnie! Nic dziwnego, że okrycie z Zary znalazło się w jej garderobie, ponieważ idealnie pasuje do estetyki, którą preferuje blogerka.

Płaszcz pochodzi z jesiennej kolekcji hiszpańskiej sieciówki. Kosztuje 499,00 zł. Jest dostępny w rozmiarach od XS do XXL. Ważną informacją jest to, że jego składzie znajduje się 48% wełny. Płaszcze wełniane świetnie sprawdzają się na chłodnie dni. Wełna zapewnia doskonały komfort termiczny, a jednocześnie, pozwala skórze oddychać.

fot. Materiały prasowe

Reklama

Przeczytaj:

Anna Kalczyńska w sukience w pepitkę z ZaryMałgorzata Rozenek w bluzie nadrukiem z Bershki