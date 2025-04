Kardigan - jak nosić dłuższy sweter

Podoba ci się kardigan? Jest ciepły, wygodny i pasuje na różne okazje. To hit tego sezonu! Rozpiany sweterek z niewielkimi guzikami spodoba się każdej kobiecie. Delikatnie opina on kobiece kształty, a dekolt wysmukla całą sylwetkę. Dowiedz się, jak nosić dłuższy sweter, by wyglądać modnie!