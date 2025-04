Kapelusz zamiast czapki - modne stylizacje na jesień

Czapki i kaszkiety odchodzą do lamusa! Ustępują miejsca kapeluszom z dużym, falującym rondem. Takie niebanalne nakrycie głowy to mocny akcent każdej stylizacji, a mimo to uniwersalny! To dodatek, który pasuje praktycznie do wszystkiego. Możesz go zestawić z męskimi lub rockowymi ubraniami, by dodać im kobiecości. Świetnie wygląda z ponczem w stylu boho i jest doskonałym uzupełnieniem klasycznych stylizacji. Zobacz jeden kapelusz w czterech różnych stylach!

Ciekawą propozycją są również kapelusze damskie.