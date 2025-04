Joanna Koroniewska wybrała modne grochy. Ten szalenie kobiecy wzór był hitem minionego lata, ale jesienią wciąż z nami zostaje. Doskonale komponuje się z ciepłymi dzianinami. Popularna aktorka wybrała hitową sukienkę z kolekcji hiszpańskiej sieciówki.

Sukienka w grochy Joanny Koroniewskiej to model z Zary

Joanna Koroniewska opublikowała na Instagramie zdjęcie z pobytu w urokliwej Wenecji. Gwiazda pozuje do fotografii w efektownej sukience w groszki. Kreacja o długości maxi, z romantycznymi falbankami to bestseller. To obecnie jedna z najmodniejszych sukienek z Zary na jesień.

Joanna Koroniewska dobrała do niej klasyczną ramoneskę oraz stylowe i szalenie wygodne sneakersy. To idealny codzienny look, który będzie pasował kobietom w każdym wieku.

Sukienka z Zary skradła serca gwiazd i influencerek. Pojawia się na wielu zdjęciach na Instagramie. Modowy hit jest jeszcze dostępny w sprzedaży, ale... to może nie potrwać długo. Ten model sprzedaje się jak świeże bułeczki. Trzeba za niego zapłacić 199,00 zł.

fot. Materiały prasowe

