Pogoda się zmienia, a wraz z nią nasza garderoba. Witamy przytulne dzianiny, puchowe kurtki, wełniane płaszcze, kozaki, szaliki i czapki, które będą nas chronić przed wiatrem i przymrozkami.

Nie oznacza to jednak, że na dobre żegnamy wszystkie, letnie ubrania i akcesoria. Wiele z nich śmiało możemy wykorzystać w warstwowych lookach. Przykład? Jeansowe, midi spódnice, sukienki slip dress, kolorowe T-shirty, krótkie topy, kowbojki czy czapki z daszkiem.

Przewiń w dół i odkryj 5 modnych, gotowych jesiennych stylizacji na każde wyjście.

Dostałaś zaproszenie na kolację i nie wiesz, co na siebie założyć? Idealnym wyborem będzie dzianinowa midi sukienka w śmietankowym kolorze. Ta z aktualnej kolekcji H&M pięknie podkreśla sylwetkę. Dobrze będzie wyglądać w połączeniu z brązowym kozakami, mini torebką oraz złotą, minimalistyczną biżuterią. Na ramiona zarzuć klasyczny, wełniany płaszcz.

Modne płaszcze jesień-zima 2023/2024: 8 największych trendów

fot. Sukienka dzianinowa H&M, cena: 147,99 zł; Płaszcz Weekend MaxMara, cena: 3 835 zł; Kozaki ÁNGEL ALARCÓN, cena: 939 zł (Zaland0); perfumy Voyage sur la route des Épices, La Sultane de Saba, cena: 530 zł; Kolczyki Dubai, Berries & Co, cena: 580 zł; Torebka Emilia, LOBOS, cena: 1 755 zł/materiały prasowe

Jeśli w pracy obowiązuje cię elegancki dress code, niezawodny będzie garnitur. Naszym faworytem jest nowoczesny, czarny komplet od marki La Mania z oversizową marynarką i spodniami cygaretkami z rozcięciami z przodu. Bardzo dobrze dogada się z mokasynami Rage Age i torebką od Mako.

Najmodniejsze garnitury damskie jesień-zima 2023/2024: 6 trendów, które zdominowały wybiegi

fot. Marynarka oversize BIGGIE, La Mania, cena: 1690 zł; Spodnie z rozcięciem AIMIE, La Mania, cena: 890 zł; Mokasyny skórzane Rage Age, cena: 459,99 zł (CCC); Czarny top Juno, JEMIOL, cena: 790 zł; Torba na laptopa PUCCINI, cena: 419,99 zł (eobuwie.pl); Czarna torba Cloud Large, MAKO, cena: 890 zł; Apaszka jedwabna “Mój Kraj”, SPADIORA, cena: od 259 zł; Okulary CHIMI, cena: 669 zł (The Odder Side); Kolczyki srebrne Eternal 2 cm, SADVA, cena: 189 zł; Mokasyny skórzane Rage Age, cena: 459,99 zł (CCC)/materiały prasowe

Na jesienne wesele strzałem w 10 będzie czerwona mini sukienka z długimi, bufiastymi rękawami od polskiej marki Zaquad. Sparuj ją z ognistymi dodatkami - szpilkami i mini torebką. W takim total looku będziesz wyglądała elegancko i bardzo kobieco.

Sukienka na jesienne wesele: 8 modnych, eleganckich kreacji w każdym stylu

fot. Sukienka ZAQUAD, cena: 750 zł; Czerwone szpilki GIANVITO ROSSI, cena: 2 895 zł (Moliera 2); Kopertówka The Attico, cena: 3 019 zł (Vitkac); Długie kolczyki Mesmera, Swarovski , cena: 676 zł; Pomadka Satin-Finish Lipstick 37 Rouge Vibrant, Théophile LeClerc, cena: 110 zł (Quality Missala)/materiały prasowe

Metaliczne spodnie królują w jesiennych trendach. Nie są jednak zarezerwowane wyłącznie na imprezy — sprawdzą się też na co dzień. Zestaw je z wełnianym, szarym swetrem, oversizową kurtką biker i sneakersami. Naszym typem jest uniseksowy model z serii BB550 od New Balance. Całość uzupełnij czarną torebką cross body, czapką z daszkiem i srebrną biżuterią.

fot. Metaliczne spodnie NEO NOIR, cena: 389 zł (www.breuninger.com); Sweter H&M, cena: 399,99 zł; Kurtka H&M, cena: 259,99 zł Sneakersy BB550 UNISEX, New Balance, cena: 729 zł (Zalando), Torebka &Other Stories, cena: ok. 640 zł; Kolczyki srebrne Freedom, W.KRUK, cena: 329 zł; Zegarek damski Signature, BOSS, cena: 1370 zł; Perfumy Black Afgano, Nasomatto, cena: 595 zł/30 ml (Mood Scent Bar); Czapka z daszkiem Paprocki Brzozowski, cena: 199 zł/materiały prasowe

Przytulny kardigan to podstawa jesiennej garderoby. Aby uzyskać supermodny look, połącz go z jeansową, midi spódnicą i kowbojkami. Stylizacja sprawdzi się do pracy, jeśli nie obowiązuje cię formalny strój, na kawę z przyjaciółką i na spacer.

Modne swetry jesień-zima 2023/2024: 6 przytulnych opcji na mroźne dni

fot. Spódnica jeansowa Reserved, cena: 179,99 zł; Sweter La Mania, cena: 690 zł; Torebka kuferek KULIK, cena: 990 zł; Szminka ROUGE PUR COUTURE THE BOLD, Yves Saint Laurent, cena: 235 zł (Sephora); Kowbojki ZARA, cena: 199 zł; Łańcuszek z kółkiem ZoZo Design, cena: ok. 350 zł/materiały prasowe

