Podczas gdy latem możemy wyglądać świetnie bez większego wysiłku — wystarczy wskoczyć w ulubioną sukienkę, sandały, zarzucić torbę na ramię i jesteśmy gotowe na podbój świata,deszczowe dni wymagają od nas większej gimnastyki w stworzeniu stylowego i praktycznego zestawu. Jesienna moda to warstwy ubrań, które przezwyciężą niskie temperatury, silne wiatry i ulewne deszcze od świtu do zmierzchu.

Zastanawiasz się, jak w takich warunkach nadal świetnie wyglądać i zachwycać wszystkich dookoła? Aby ci pomóc, stworzyłyśmy trzy jesienne stylizacje, dzięki którym, twój styl wskoczy na wyższy poziom. Niezależnie od tego, czy masz planach spotkanie biznesowe, romantyczną kolację we dwoje, czy idziesz z przyjaciółkami na lunch - z nimi będziesz gotowa na wszystko. Przewiń w dół i odkryj przepisy na idealny wygląd na nadchodzące miesiące.

Spis treści:

Jesienią, klasyczną koszulę zamień na dzianinowy lub bawełniany golf. Będzie wyglądał tak samo elegancko i z klasą. Połącz go z szerokimi spodniami palazzo w jesienną kratę, a na ramiona zarzuć długi płaszcz z ozdobnymi, złotymi guzikami. Całość dopnij skórzaną shopperką, botkami z kwadratowym noskiem i subtelną biżuterią.

fot. Spodnie Sem Per Lei, cena: 995 zł; płaszcz Superdry, cena: 1 119 zł; golf Pieces, cena: 69 zł; botki Zara, cena: 359 zł; torba Ania Kuczyńska, cena: 995 zł; naszyjnik Lilou, cena: 218 zł/materiały prasowe

Modna jesienna stylizacja na randkę? Może taka: dzianinowa sukienka z efektowną łezką na dekolcie, elegancki trencz w kolorze słodkiego karmelu, dopasowane botki oraz miękka, minimalistyczna torba z marszczeniem przy zapięciu, którą możesz nosić jako kopertówkę lub zawiesić na ramieniu. Do zestawu dodaj lśniące kolczyki i bransoletkę.

fot. Sukienka La Mania, cena: 549 zł; płaszcz MAX&Co., cena: 2 189 zł; botki Eva Longoria, cena: 569 zł; bransoletka i kolczyki Tory Burch, cena: 989 zł; torebka Mako, cena: 690 zł/materiały prasowe

Kożuch to gorący temat tej jesieni. Wygląda super stylowo i niesamowicie grzeje, dlatego koniecznie znajdź dla niego miejsce w swojej szafie. Idealnie sprawdzi się na długi spacer z kawą na wynos. Zadbaj wtedy też o ciepłą bazę — wełniany sweter w kolorze owsianego mleka i niebieskie jeansy będą świetnym wyborem. Do kompletu dodaj skórzane botki na masywnej podeszwie i torebkę, do której wrzucisz telefon i portfel.

fot. Sweter H&M, cena: 129,99 zł’ jeansy Levi’s RIBCAGE STRAIGHT ANKLE cena: 499 zł; kurtka QS by s.Oliver, cena: 499,99 zł ; sztyblety Nessi, cena: 499 zł; torba Coach, cena: 1 949 zł; kolczyki Rosa, cena: 1 800 zł, zegarek Daniel Wellington, cena: 679 zł/materiały prasowe

