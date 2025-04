Jesień i zima w stylu pop-art - 4 propozycje

Powstanie pop-artu bezsprzecznie wiąże się z konsumpcyjnym charakterem zachodniej cywilizacji, a zwłaszcza z estetyką reklamy. Czerpał z surrealizmu, co widać było m.in. w zaskakujących zestawieniach – na przykład komiksu z wysoką sztuką. Dzieła artystów związanych z pop-artem niejednokrotnie cechowały się łączeniem geometrycznych kształtów z psychodeliczną kolorystyką – spotęgowane wrażenie chaosu wiązało się z potrzebą odzwierciedlenia doświadczenia kultury masowej; stąd na przykład spopularyzowana przez Andy’ego Warhola powtarzalność jednego wizerunku. Jak to wszystko ma się do mody? Łączymy jaskrawe kolory z nadrukami, geometrycznymi kształtami, często kontrastowymi deseniami i poprzez uczczenie ich różnorodności, oddajemy hołd wszystkim metropoliom tego świata.

