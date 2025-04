Sukienka jeansowa to prawdziwy klasyk, który wraca jak bumerang i w zasadzie nigdy do końca nie wychodzi z mody. Jest uniwersalna, wygodna i pasuje do wielu okazji. Możesz ją nosić na co dzień, do pracy, a nawet na randkę - wystarczy odpowiednio dobrać dodatki. Jakie modele sukienek jeansowych są teraz na topie i gdzie znaleźć te najlepsze?

Reklama

Te jeansowe sukienki trendują! Teraz w giga-promocjach

Sukienki jeansowe znów wracają na salony i podbijają serca Polek - zarówno tych młodych, jak i dojrzałych. Modele, które dziś królują w sieciówkach i butikach, to przede wszystkim:

sukienki koszulowe - wygląda jak dłuższa koszula, świetnie sprawdzi się z paskiem podkreślającym talię. Możesz nosić ją też luźno. Idealnie sprawdzi się na co dzień, na randkę i do pracy.

rozkloszowana sukienka - dziewczęca i romantyczna, doskonała na wiosnę i lato. Świetnie wygląda z sandałkami lub sneakersami.

jeansowa ogrodniczka - niezwykle popularna na przełomie wieku XX i XXI, dziś wraca do łask. Możesz ją nosić z koszulą lub golfem pod spodem, ale też z krótkim topem.

Jeansowe sukienki znajdziesz w każdej wersji - od mini do maksi. Możesz wybrać modele z ciekawymi rozcięciami albo "farfoclami" na dole. Te ostatnie idealnie sprawdzą się wkomponowane w styl boho - połączone z kowbojskim kapeluszem i zdobionymi koralikami obuwiem.

fot. Jeansowe sukienki w super promocjach: 1. Sukienka midi, Mohito, cena w promocji 99,99 zł | 2. Sukienka mini, Sinsay, cena w pormocji 45,99 zł | 3. Sukienka z paskiem Only, Zalando, cena w promocji 149 zł | 4. Sukienka Abercrombie & Fitch, Zalando, cena w promocji 180 zł/mat. prasowe

Jak nosić jeansowe sukienki?

Jeansowa sukienka to uniwersalny element garderoby, który możesz śmiało nosić na wiele różnych sposobów. W zależności od dodatków, obuwia i okazji, może ona nabrać casualowego, eleganckiego czy rockowego charakteru, a także stylu boho.

Jeśli zależy ci na luźnej, codziennej stylizacji, postaw na sukienkę w połączeniu z trampkami i plecakiem, torbą płócienną z ciekawą grafiką lub torebką w stylu nerki - to idealny wybór na spacer czy zakupy.

Aby wystylizować sukienkę w bardziej elegancki i klasyczny sposób, wybierz dopasowany model, dodaj szpilki i biżuterię - taka stylizacja świetnie sprawdzi się na randkę czy spotkanie branżowe.

Jeśli lubisz styl boho, postaw na sukienkę w wersji maxi (idealnie jeśli będzie mieć rozcięcie z boku), a następnie dobierz do niej kapelusz i sandały - to doskonała propozycja na letnie dni.

Z kolei fanki rockowego stylu śmiało mogą zestawić jeansową sukienkę z ramoneską, ciężkimi botkami i dużą torbą, by dodać stylizacji charakteru.

Reklama

Czytaj także:

Jakie buty wybrać do szerokich spodni?

Jak się ubrać w stylu preppy?

Komu pasuje dekolt typu halter?