"Nie mam się w co ubrać" - każda z nas doskonale to zna! Wasza szafa pęka w szwach, a wy nadal nie macie ubrań, które są odpowiednie na każdą okazję? Dlatego chcemy wam podpowiedzieć, jak stworzyć garderobę idealną, no dobra prawie idealną. Uważamy jednak, że nie ma złotych rad dla kobiet w każdym wieku. W związku z tym postanowiłyśmy stworzyć serię artykułów w których będziemy wam podpowiadały jakie ciuchy warto mieć w swojej szafie, aby zawsze wyglądać olśniewająco. Dzisiaj pod lupę bierzemy szafę 20-latek!

To cudowny wiek, który powinien trwać przez całe życie! Stworzona przez nas lista jest dość subiektywna - stworzona na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji. Pewnie wiele z was się z nami nie zgodzi, ale to tylko szablon, który możecie dostosować do indywidualnych potrzeb.

Rzeczy, które powinna mieć w szafie każda 20-latka:

Biała koszula - będzie podstawą wielu modnych stylizacji; Spodnie dżinsowe - jednolite, najlepiej o trochę luźniejszym kroju; Czarne rurki - my wybrałyśmy woskowane, bo naszym zdaniem są najbardziej praktyczne; T-shirty w neutralnych kolorach - doskonałe pod marynarkę lub ramoneskę; Czarna sukienka - sprawdzi się na każdą okazję; Modny kombinezon - wygodny i praktyczny element garderoby; Pojemna torba - wrzucisz do niej wszystkie potrzebne gadżety; Wygodne trampki - modny akcent w klasycznej stylizacji; Marynarka oversize - przyda się na oficjalne okazje; Sportowe buty - wygoda to podstawa; Eleganckie szpilki - nigdy nie wiadomo kiedy się przydadzą; Dżinsowa koszula - wbrew pozorom pasuje do wszystkiego; Czarna ramoneska - niezastąpiona wiosną, jesienią, na koncertach, festiwalach, piknikach, wypadach do kinach, randkach - jednym słowem zawsze; Parka - naszym subiektywnym zdaniem na trencz jest jeszcze za wcześnie :); Motocyklowe botki - będą pasowały do rockowych stylizacji; Modna spódnica - żal nie pokazywać zgrabnych i młodych nóg; Okulary przeciwsłoneczne - mogą stać się modnym gadżetem, który zmieni charakter całej stylizacji; Luźny kardigan - zawsze miej go przy sobie w chłodniejsze dni; Dżinsowe szorty - nie ma nic wygodniejszego na letnie miesiące.

Może uważacie, że czegoś brakuje na naszej liście? A może jakaś rzecz pojawiła się na niej niesłusznie? Czekamy na wasze uwagi!

