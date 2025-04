Jesteś szersza na górze, a twoja sylwetka zwęża się ku dołowi? Bardzo prawdopodobne, że twój typ figury to rożek. Poniżej znajdziesz krótką charakterystykę tego typu sylwetki oraz modele ubrań, które są dla niej odpowiednie.

Reklama

Cechy charakterystyczne sylwetki typu rożek:

Szerokie ramiona;

Dość mały biust;

Wąskie biodra;

Talia jest nieznacznie zarysowana, albo nie ma jej wcale;

Bardzo długie i szczupłe nogi.

Ta atletyczna i nieco chłopięca sylwetka jest jedną z najbardziej lubianych przez projektantów, a to dzięki zgrabnym nogom i sposobie w jakim układają się ubrania na szerokich ramionach.

Sławne panie o figurze rożek!

W show-biznesie jest bardzo dużo gwiazd o tym typie sylwetki. Zalicza się do nich m.in. Demi Moore, Reese Zellweger i Cameron Diaz. Same widzicie, że panie o sylwetce typu rożek wyglądają kobieco i seksownie. Wystarczy jedynie odpowiednio dobrana garderoba!

Fasony ubrań odpowiednie dla figury typu rożek:

Podstawową zasadą jest oczywiście wyrównać proporcje i stworzyć kobiece linie. Dla pani rożek najlepsze będę:

Dekolty w szpic;

Koszule z wąskimi kołnierzykami;

Marynarki z ostro zakończonymi klapami;

Długie, wiszące kolczyki;

Masywne naszyjniki - wysmukli to górną część sylwetki i odwróci uwagę od ramion;

Spodnie i spódnice z wysokim stanem - cygaretki, rurki, spodnie 7/8 - te kroje są dla ciebie stworzone!

Pamiętaj! Jasne kolory zakładaj na dół sylwetki, a ciemniejsze na górę.

/1. Białe spodnie H&M, cena, ok. 59,90 zł; 2. Czarna bluzka Topshop, cena, ok. 125 zł; 3. Czarna marynarka H&M, cena, ok. 99,90 zł; 4. Błękitna spódnica Top Secret, cena, ok. 119,99 zł; 5 Masywne kolczyki H&M, cena, ok. 39,90 zł/

Fasony ubrań o których musisz zapomnieć!

Zapomnij o noszeniu bluzek i sukienek z bufkami lub falbankami na ramionach. Marynarki w stylu lat 80. - poszerzą ramiona i twoja sylwetka będzie wydawać się jeszcze bardziej męska. Krótkie rękawy, szczególnie kimonowe dadzą ten sam efekt i tylko podkreślą szerokie ramiona.



Na podstawie tekstu Magdaleny Kalupy

Reklama

Więcej praktycznych porad stylisty:

Jak ukryć wystający brzuszek?

Jak stylizować spodnie 7/8?

Jak podkreślić talię?