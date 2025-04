Nie masz kobiecych kształtów w górnej części ciała i jesteś dość puszysta? Bardzo prawdopodobne, że twój typ figury to jabłko. Poniżej znajdziesz krótką charakterystykę tego typu sylwetki oraz modele ubrań, które są dla niej odpowiednie.

Cechy charakterystyczne sylwetki typu jabłko:



Obła sylwetka ;

; Szczupłe i zgrabne nogi ,

, Biust średniej wielkości - nie wyróżnia się specjalnie na tle brzucha;

- nie wyróżnia się specjalnie na tle brzucha; Krągłe biodra - również nikną przy charakterystycznym braku wcięcia w talii.

Kluczem do sukcesu w przypadku tego typu sylwetki jest wydobycie jej kobiecości i dobranie ubrań w taki sposób, aby uwydatnić jej atuty. Pamiętaj aby podkreślić zgrabne nogi!

Sławne panie o figurze typu jabłko!



Ten typ sylwetki jest również bardzo często spotykany wśród polskich i zagranicznych gwiazd. Znane panie o figurze jabłka to m.in. Katarzyna Figura, Dorota Wellman i Katrina Zeta-Jones. Same widzicie, że mankamenty sylwetki da się zatuszować odpowiednio dobranym strojem.

Fasony ubrań odpowiednie dla figury typu jabłko:



Wszystkie kobiety, które mają ten typ sylwetki nie powinny chodzić w obszernych, luźnych ubraniach. Wręcz przeciwnie, powinny zaznaczać talię. Dlatego dla pani jabłko najlepsze będą:

Kopertowe bluzki;

Bluzki z szerokim paskiem w talii;

Dopasowane w tali kardigany z dekoltem w kształcie litery "V" - optycznie wysmuklą sylwetkę;

z dekoltem w kształcie litery "V" - optycznie wysmuklą sylwetkę; Ubrania z głębokim dekoltem - wysmuklą i wydłużą okrągły korpus ;

- wysmuklą i wydłużą okrągły korpus Drobne wzory - dzięki optycznemu złudzenie uwaga rozproszy się po całej sylwetce.

/1.Czarna sukienka Topshop, cena, ok. 200 zł; 2. Kopertowa bluzka Topshop, cena, ok. 160 zł; 3. Wzorzysta sukienka H&M, cena, ok. 129,90 zł; 4. Beżowy kardigan H&M, cena, ok. 79,90 zł; 5 Beżowy pasek, cena, ok. 129,90 zł/

Fasony ubrań o których musisz zapomnieć!



Jabłka nie mogą podkreślać brzucha, dlatego trzeba bardzo uważnie kontrolować długość bluzek. W żadnym wypadku nie powinny odsłaniać tej partii ciała. Zły pomysłem są również bluzki i sukienki z wyrazistymi aplikacjami na brzuchu - przyciągną uwagę do tej części sylwetki. Tak samo z obcisłymi i marszczonymi kreacjami. Wszystkie bluzki z zabudowanym dekoltem lub golfy sprawią, że sylwetka będzie wydawała się masywna.

Na podstawie tekstu Magdaleny Kalupy

