Szerokie spodnie, to niewątpliwy hit ostatnich sezonów, i nic nie wskazuje na to, żeby miały odejść do lamusa. Są wygodne, maskujące mankamenty sylwetki i zawsze dodają elegancji. Porzućmy przekonanie, że szerokie spodnie garniturowe lub palazzo możemy nosić wyłącznie w towarzystwie szpilek, a szwedy i moom jeans z trampkami.

Moda na eklektyzm pozwala nam szaleć i dowolnie miksować styl formalny z codziennym. Pamiętajmy jednak, że zawsze kluczem do modnej stylizacji jest umiar.

Wyselekcjonowałyśmy dla ciebie najpopularniejsze modele butów, które sprawdzą się do szerokich spodni. Zjedź niżej i sprawdź, czy znajdziesz tu coś dla siebie.

Spis treści:

1. Adidas Samba

2. Klasyczne szpilki w szpic

3. Botki z kwadratowym noskiem

4. Loafersy czy oxfordki?

5. Sandały, sandały i jeszcze raz sandały!

Kultowy model sneakersów rodem z lat 90. wrócił na salony. Noszą je Bella Hadid, Kendal Jenner, a nawet Maffasion. Świetnie sprawdzą się z szerokimi jeansami flare, lub spodniami garniturowymi. Tu króluje prostota, zatem Samba najlepiej wygląda w zestawieniu z białą lub czarną koszulką i klasyczną marynarką.

Która z nas nie ma w szafie klasycznych szpilek z noskiem w szpic? Doskonale się składa, bo one świetnie pasują do szerokich spodni. Ten model optycznie wysmukla sylwetkę i dodaje lekkości całej stylizacji.

Jeżeli chodzi o kolory, to właściwie tylko wyobraźnia nas ogranicza.

Kwadratowy nosek, hit czy kit? Eksperci od mody są zgodni - sezon jesień/zima 2023 przyjmuje z otwartymi ramionami ścięte noski. Nie bój się, że Twoja sylwetka będzie wyglądała pokracznie. Wystarczy, że spodnie, które dobierzesz do butów z kwadratowym noskiem, będą odrobinę krótsze, tuż przed kostkę. Taka stylizacja nada ci dziewczęcej lekkości.

Wróćmy na moment do klasyki. Loafersy i oxfordy to ponadczasowy must have. W zestawieniu z szerokimi spodniami otrzymamy nieco grungeowy, a już na pewno brytyjski sznyt. Tu radzimy postawić raczej na spodnie palazzo lub couloty.

Nic nie szkodzi, że lato zmierza ku końcowi. Wrzesień zapowiada się całkiem pogodnie, więc sandały są świetnym wyborem w połączeniu z szerokimi spodniami. Tu właściwie nie ma znaczenia czy będą na szpilce, platformie, koturnie czy na płaskim obcasie. Co więcej! Te z zakrytym czubkiem, śmiało możemy łączyć ze skarpetkami - ale to jest już opcja dla odważnych.

Pamiętaj, moda to zabawa, a influencerzy to tylko inspiracje. Ostatecznie możesz łączyć wszystkie elementy garderoby ze sobą, chodzi przecież o to, by czuć się dobrze we własnej skórze.

