Moda jest dla nas teraz łaskawa i pozwala na mnóstwo kombinacji z dodatkami. Tak naprawdę trudno wymyślić zestawienie, które jest ewidentnie niemodne.

Dziś zabawiłyśmy się w dobieranie butów do różowych sukienek. Wybrałyśmy cztery, każdą o różnym charakterze i odcieniu. Zobaczcie, czy trafiłyśmy stylizacjami w wasze gusta! Jeżeli tak, modeli damskich botków szukajcie w sklepach internetowych.

1. Klasyczna ołówkowa sukienka

fot: sukienka Pretty One, czółenka TK Maxx, 279 zł, sandały Gino Rossi, 539 zł, kaczuszki New Look

Prosta, lekko dopasowana w talii sukienka sięgająca kolan lub ciut za nie to klasyka gatunku. Kolor: delikatny pudrowy róż – elegancki, subtelny i kobiecy – pasuje kobietom w każdym wieku.

Pierwsze skojarzenie: dobierzmy do niej klasyczne czółenka na szpilce lub klocku. Można by ją wtedy nosić nawet do pracy, narzucając jeszcze na ramiona jakiś ciemniejszy żakiet.

Druga opcja: spróbujmy stworzyć z nią stylizację w stylu retro. Wystarczy dodać pantofelki z odkrytą piętą na obcasie typu kaczuszka i już poczujemy się w klimacie kreacji Audrey Hepburn.

A może pozostać przy jakże modnych w tym sezonie pastelach? Jeśli masz zgrabne nogi, załóż sandałki z paskami omotanymi wokół kostki – to bardzo seksowna stylizacja.

2. Letnia sukienka z oryginalnymi rękawami

fot: sukienka Solar, klapki Parfois, 119,90 zł, sandały New Look, botki Top Shop/Zalando.pl, 339 zł

Wycięte u góry rękawy to jeden z hitów minionego, ale i tego sezonu. Warto skusić się na taką kreację, bo wygląda nowocześnie i oryginalnie.

Sukienka jest krótka, dlatego dobrze będzie się prezentować z płaskimi butami. W letnich trendach widać mnóstwo nawiązań do marokańskiego stylu – może zapożyczyć z niego plecione klapki z ostrym czubkiem? Dobierając do tej stylizacji dużą, np. haftowaną torbę z frędzlami stworzysz modny strój na lato.

W modzie jest też styl zwany color blockingiem, który polega na łączeniu ze sobą jednolitych, kontrastowych kolorów. Podążając tym tropem, do mocnej w kolorze sukienki można dodać żółte sandały z grubymi (też bardzo modnymi) paskami.

Połączenie różu i pomarańczu to energetyczna bomba – jeśli potrzebujesz takiego efektu w swoim stroju, zdecyduj się na takie zestawienie jak nasza trzecia propozycja.

3. Sukienka marszczona w pasie

fot: sukienka Monika Świderska 199 zł, trampki Renee, 79,99 zł, botki Prima Moda 439 zł, sandały Tamaris 189,90 zł

Wygląda jak nieco dłuższa tunika. Luźna i ma długi rękaw – daje więc dużą swobodę i jest niezobowiązująca. Może więc wykorzystać jej luz i stworzyć sportową kreację? Wystarczy dobrać do niej trampki na grubej podeszwie. Najmodniejsze tego lata? – błyszczące albo metaliczne.

Do krótkich sukienek, przy zgrabnych nogach świetnie wyglądają też botki. Znalazłyśmy piękne, drukowane w kwiaty – razem z uroczą kokardką przy sukience stworzą romantyczny zestaw.

Ostatnia wersja: minimalistyczna. Delikatne sandałki z cieniutkich paseczków. Całość jest subtelna, pudrowa. Brakuje tu już tylko okularów przeciwsłonecznych i delikatnej opalenizny...

4. Wyjściowa koronkowa sukienka

fot: sukienka Yoshe, 645 zł, czółenka Bonprix.pl, 99,99 zł, botki Zara, 339 zł, sandały Aldo, 309 zł

Niby długa, ale ażurowa, ma zakryty dekolt, ale odkrywa nogi i ramiona – ta sukienka na pewno zwróci na siebie uwagę. Tym bardziej, że jej kolor jest mocny i przykuwający wzrok.

Jeśli uda się znaleźć pantofelki w tym samym kolorze, kreacja będzie spójna. Lepsze tu jednak będą zamszowe czółenka niż lakierowane.

Ażurowy wzór z sukienki może powtórzyć się też na botkach. To odważne połączenie, uda się jednak, gdy buty będą w kolorze nude.

Na koniec sandałki na szpilce – podkreślą elegancję sukienki i pozwolą jej „grać pierwsze skrzypce”. Mogą być czarne, ale z pewnością sprawdzą się też beżowe, złote, szare czy srebrne.

