Czerwona sukienka jest jak mała czarna — klasyk, który nigdy nie wychodzi z mody i zawsze się sprawdza. Ma w sobie niezwykłą siłę rażenia. Dodaje odwagi, przyciąga spojrzenia innych, sprawia, że czujemy się szalenie seksownie, a jej energetyczny kolor skutecznie poprawia nam humor. Najczęściej kojarzy nam się ze świątecznym klimatem i z walentynkami. Nic dziwnego — czerwień to kolor miłości i nic tak nie działa, jak ubrania i dodatki w tym kolorze. Jest ognisty, wyrazisty, zmysłowy, najgorętszy ze wszystkich. To wszystko sprawia, że czerwone kreacje świetnie sprawdzają się podczas romantycznych spotkań.

Reklama

Ale czerwona sukienka przeznaczona jest nie tylko na wieczorne wyjścia. Doskonale spisze się również w codziennej odsłonie. Grunt to wybrać odpowiedni fason i zadbać o resztę.

Zastanawiasz się, jakie buty wspaniale uzupełnią czerwoną sukienkę? Przewiń w dół i sprawdź, z czym będzie jej do pary.

Spis treści:

Czerwone buty i czerwona sukienka to zwycięski duet. W sezonie jesień-zima 2023/2024 ognisty total look jest na szczycie największych trendów. Decydując się na taką opcję, mieszaj faktury. Cekinową lub brokatową czerwoną sukienkę przełam minimalistycznymi czółenkami, natomiast klasyczną sukienkę bez zdobień w pomidorowym kolorze np. kozakami w wężowy deseń.

Paznokcie do czerwonej sukienki mogą, ale nie muszą być... czerwone. Zobacz nasze propozycje

fot. Czerwone buty do czerwonej sukienki / ImaxTree/AgencjaFree

fot. Czerwone buty do czerwonej sukienki / ImaxTree/AgencjaFree

Czarne buty to najbardziej wszechstronna opcja. Będą pasowały do czerwonej sukienki w każdym stylu i odcieniu, na każdą okazję i porę roku. Do eleganckiej, długiej kreacji dobierz sandały z cienkimi paseczkami lub klasyczne szpilki — zawsze świetnie wypadną. Możesz również iść śladem It-Girs i sparować ją z butami na platformie, które są hitem ostatnich miesięcy.

fot. Czarne buty do czerwonej sukienki / ImaxTree/AgencjaFree

Różowe buty i czerwona sukienka to kolejny przepis na sukces. Wybieraj te w słodkim, landrynkowym kolorze. Idealna kombinacja na sezon wiosna-lato.

fot. Różowe buty do czerwonej sukienki / ImaxTree/AgencjaFree

Bezpiecznym wyborem do czerwonej sukienki będą też białe buty. Stworzą super kontrast i dodadzą stylizacji lekkości. W formalnym looku postaw na eleganckie czółenka, w codziennym — wybierz trampki lub sneakersy.

Sukienka na jesienne wesele: 8 modnych, eleganckich kreacji w każdym stylu

fot. Białe buty do czerwonej sukienki / ImaxTree/AgencjaFree

fot. Białe buty do czerwonej sukienki / ImaxTree/AgencjaFree

Do czerwonej sukienki pasują również srebrne buty. Lśniące sandały na szpilce, platformy czy kozaki dodadzą jej szyku i charakteru. Świetnie wypadną o każdej porze roku.

fot. Srebrne buty do czerwonej sukienki / ImaxTree/AgencjaFree

Jakie jeszcze buty pasują do czerwonej sukienki? Złote. Idealne do eleganckich, wieczorowych kreacji. Zestaw podkręć stosem biżuterii w tym samym kolorze.

fot. Złote buty do czerwonej sukienki / ImaxTree/AgencjaFree

Dobrym towarzystwem do czerwonej sukienki będą również buty nude. Wzorowo wypadną w każdym zestawieniu.

fot. Buty nude do czerwonej sukienki / ImaxTree/AgencjaFree

Reklama

Czytaj także:

Modne botki jesień-zima 2023/2024: 9 największych trendów z wybiegów

Jakie buty pasują do zielonej sukienki? Inspiracje na modne stylizacje