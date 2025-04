Jesteśmy zachwycone, że nasz serial Dziewczyny 3.0 spotkał się z waszym ciepłym przyjęciem i polubiłyście dziewczyny, które w nim występują. W związku z tym dzisiaj bierzemy pod lupę styl jednej z bohaterek.

Reklama

Którą przyjaciółką z serialu Dziewczyny 3.0 jesteś?

Jaka jest serialowa Julia?

Julia to świadoma kobieta, która twardo i pewnie stąpa po ziemi. Prywatnie to rozwódka, matka dwójki dzieci i feminista, a zawodowo prawniczka. Jest zakupoholiczką, która kocha modę i wszystko, co jest z nią związane. Dlatego w szafie ma za dużo butów, a w szczególności szpilek. Części kosmetyków i dodatków również mogłaby się pozbyć.

Żyje w ciągłym biegu. Z tego wszystkiego zaczęła łapać zadyszkę, więc chce rzucić palenie. W życiowych sprawach podejmuje decyzje błyskawicznie, ale znacznie gorzej idzie jej z błahostkami.

My pytamy, one odpowiadają! Co dla aktorek "Dziewczyny 3.0" znaczy przyjaźń i czy przyjaźnią się z facetami

Jaki styl ma serialowa Julia?

Uwielbia modę, a jeszcze bardziej zakupy. Jednak w jej szafie nie ma co szukać ekstrawaganckich ubrań i dodatków. Stawia na klasyczne i ponadczasowe ubrania. Taki styl ubieranie definiuje w pewnym stopniu jej praca, bo prawnik ma bardzo ograniczone możliwości.

Zazwyczaj oglądamy ja w minimalistycznych i eleganckich zestawach utrzymanych w spokojnej kolorystyce. Dominuje spokojna szarość, czerń, biel, beże i granat. Czasem pozwala sobie na małe odstępstwa i wybiera delikatne pastele.

Reklama

Kim są aktorki z serialu Dziewczyny 3.0?