Spis treści:

Reklama

Granatowa sukienka to kwintesencja elegancji. Jest szykowna, ponadczasowa i uniwersalna. Jest odpowiednia dla kobiet w każdym wieku i o każdym typie urody. Wpisuje się w dress code, więc może być noszona na formalne okazje. Nie wiesz, jakie buty do niej pasują? Przeczytaj nasz poradnik!

Dawniej granatowe sukienki były kojarzone głównie ze szkolnymi mundurkami. Grzeczne, zgrzebne i stonowane. Przez dłuższy czas nie budziły wielu pozytywnych skojarzeń. Raczej były uznawane za pretensjonalne i przesadnie ugrzecznione. Na szczęście te przekonania odeszły w zapomnienie.

Projektanci mody i styliści dostrzegli w granatowej sukience potencjał. Grant to kolor, który pasuje wszystkim. Jest równie elegancki, co czerń, lecz jaśniejszy, przez co optycznie lżejszy. Osoby o jasnej cerze będą w nim wyglądały znacznie lepiej niż w czarnym.

Klasyczna granatowa sukienka to świetny wybór na lata. Sprawdzi się dokładnie w tych samych sytuacjach, co czarna. Stworzy bazę wielu stylizacji - eleganckich i casualowych. Najlepiej wybrać prosty fason z lekko rozkloszowanym dołem. To krój, który nigdy nie wyjdzie z mody.

Jest klasyczna - zawsze modna i ponadczasowa. Dokładnie tak jak słynna „mała czarna”.

- zawsze modna i ponadczasowa. Dokładnie tak jak słynna „mała czarna”. Jest uniwersalna - można ją założyć do pracy, na wesele, rodzinną uroczystość, randkę itd.

Pasuje do każdego typu urody - dobrze będą wyglądały w niej blondynki, brunetki i rudowłose.

Jedną z największych zalet granatowej sukienki jest bazowy charakter. Neutralny kolor stwarza wiele możliwości stylizacji. Przyjęło się, że to rzecz, która najbardziej pasuje na formalne okazje, ponieważ idealnie wpisuje się nawet w najbardziej restrykcyjny dress code.

Granatowa sukienka przeznaczona do pracy będzie świetnie wyglądać w połączeniu z żakietem, czółenkami i prostą torebką. Ten zestaw sprawdzi się również na spotkania biznesowe. Warto pamiętać o stonowanych dodatkach, w towarzystwie których tego typu sukienka prezentuje się najlepiej.

Na odważniejsze dodatki można sobie pozwolić, wybierając się na imprezę. Granat dobrze komponuje się z kolorami metalicznymi: srebrem, złotem, miedzią. Jednak możliwości jest znacznie więcej.

Pomysły na stylizacje:

W stylu sportowym - z tenisówkami i dżinsową kurtką.

- z tenisówkami i dżinsową kurtką. W stylu boho - z ponczo z frędzlami, etniczną biżuterią i sandałkami ze skóry.

- z ponczo z frędzlami, etniczną biżuterią i sandałkami ze skóry. W stylu retro - z dodatkami w grochy lub groszki.

- z dodatkami w grochy lub groszki. W stylu angielskim - z dodatkami w kratkę oraz efektownym kardiganem z wysokiej jakości dzianiny.

Dodatki do granatowej sukienki mogą być neutralne lub ekstrawaganckie. Największy problem stwarza zwykle dobór butów, które będą pasować zarówno kolorem, jak i fasonem. Powinny być dopasowane do okazji i charakteru stylizacji.

Do pracy odpowiednie będą szpilki, czółenka lub balerinki. Najlepiej w stonowanym kolorze: czerni, granacie lub beżu. Jeśli zależy ci na klasycznym efekcie stylizacji, postaw na torebkę w tym samym odcieniu. To bezpiecznie połączenie, które będzie doskonałe w formalnych sytuacjach. Sprawdzi się również zawsze wtedy, kiedy nie masz czasu lub pomysłu, w co się ubrać.

Idealne będą również stylizacje z butami w kolorze nude. Cielisty odcień ma tę zaletę, że pasuje do każdego koloru ubrań. Ponadto sprawia, że nogi wyglądają na dłuższe i smuklejsze. Zadbaj o to, by kolor był dobrze dopasowany do odcienia skóry lub delikatnie od niego jaśniejszy.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Na wielkie wyjście możesz odrobinę zaszaleć. Styliści radzą, by łączyć granat z kontrastującymi kolorami np. fuksją, turkusem czy oranżem. To odważny, lecz bardzo oryginalny wybór.

Pobierz dostępne z okazji Black Friday kupony i zamów buty, które będą pasować do Twojej granatowej sukienki.

Granatowa sukienka będzie dobrze wyglądała również z metalicznymi butami. Do tej o ciepłym odcieniu wybierz złoto, stare złoto lub miedź. Decydując się na chłodny, jaśniejszy granat, lepiej zdecyduj się na srebro.

Na następnych stronach znajdziesz 15 modeli butów, które pasują do granatowej sukienki!

Reklama

Przeczytaj:

Granatowa sukienka na wesele - jakie dodatki?

Jakie paznokcie do granatowej sukienki?