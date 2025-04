Zazwyczaj większość z nas ma ten sam problem — spodnie, które idealnie leżą na pupie i na udach, są za luźne w talii. Oczywiście, możemy sięgnąć po pasek, ale nie zawsze pasuje on do stroju i nie każda z nas ma go w swojej szafie. Często jest też tak, że spodnie świetnie układają się w sklepie, ale podczas chodzenia rozciągają się. To wina zbyt elastycznego materiału. Co wtedy zrobić i jak je uratować? Z pomocą przychodzi TikTokerka Bo Brown @bobrownn, która zdradziła nam 5 trików na takie awaryjne sytuacje. Jej samouczki mają tysiące wyświetleń i polubień, i jak możemy przeczytać w komentarzach — uratowały stylizacje wielu dziewczyn.

Reklama

Jak zwęzić spodnie w pasie bez maszyny?

Pierwsza opcja nie wymaga od nas dodatkowych akcesoriów i świetnie sprawdzi się, gdy musimy za chwilę wyjść z mieszkania i nie mamy czasu na przebranie. Wystarczy przełożyć przez pierwszą szlufkę po lewej stronie guzik i zapiąć normalnie spodnie.

Drugi sposób polega na zawiązaniu ozdobnej apaszki z tyłu spodni. Nie tylko będą idealnie dopasowane, ale też cała stylizacja będzie wyglądać bardzo stylowo. Kolorową, dłuższą chustkę, możesz też przełożyć przez wszystkie szlufki i wykorzystać jako pasek.

Jeszcze inne sposoby na zwężenie spodni w pasie bez szycia? Uratujesz je związując szlufki gumką, spinając wsuwką do włosów lub jeśli twoje materiałowe spodnie zapinane są na metalowy zatrzask — wykorzystać agrafkę. Zobacz, jak dokładnie to zrobić:

Reklama

Czytaj także:

Jak ozdobić buty: 6 najlepszych pomysłów na zmianę designu

Dekatyzowane jeansy - jak je zrobić samodzielnie w domu?