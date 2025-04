Gdy rynek zalany jest sieciówkami, nie chcemy wyglądać jak masy. Dlatego też tak modna jest ostatnio personalizacja ubrań.

W związku z tym Tailor Levi's - Bartłomiej Pałubicki specjalnie dla was przybliża, jak spersonalizować dżinsowe ciuchy. Dowiedzcie się, jak domowymi sposobami jesteście w stanie zmienić całkowicie wygląd starych spodni, kurtki czy koszuli z denimu. Teraz zwykłe jeansy damskie ciemne są niemodne!

Jak stworzyć swój unikalny projekt? Wyobraź sobie idealną kurtkę jeansową spersonalizowaną zgodnie z twoim charakterem i upodobaniami. Zacznijmy od materiału. Do przeróbek najlepszym z nich jest jeans. Ze względu na jego strukturę możemy bawić się nim do woli, jednak postarzenie materiału i delikatne przetarcia trzeba robić precyzyjnie. Najlepiej użyć do tego papieru ściernego o małej ziarnistości. Przecieraj jeans z góry na dół, usuwając niebieskie nici i włókienka. Bądź cierpliwa i dokładna, by osiągnąć oczekiwany efekt przetarcia (z dziurą lub bez).

Do personalizacji najczęściej używane są wszelakie, kolorowe naszywki. Jeśli nie masz w okolicy Levi's Tailor Shop możesz je znaleźć w pasmanteriach i dobrać do swoich upodobań, np. muzycznych (naszywka z logo ukochanego zespołu). Naszywki często mają klej termiczny, który po przeprasowaniu wzoru odpowiednio umieszczonego na jeansie mocuje go - jednak najlepszą metodą jest dodatkowe przyszycie jej po krawędziach. By nadać błysku twojej personalizowanej kurtce możesz zakupić kryształki do ręcznego przyszycia. Kobiecym dodatkiem są różne delikatne materiały. Zrób dziurę na szortach z boku lub na plecach kurtki i podszyj ją jasną koronką, a na bank nikt nie przejdzie koło ciebie obojętnie. Dla odważnych do personalizacji można jeszcze użyć farb silikonowych lub lateksu, które nadadzą twojej kurtce ekstrawagancji - jeśli zainwestujesz w odpowiednie farby do tkaniny efekt powinien utrzymać się przez długi czas.

- zdradza Bartłomiej Pałubicki.