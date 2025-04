Wiele z was wybierając się na wakacje chce przywieźć nie tylko wspaniałe wspomnienia, ale jednocześnie pochwalić się na Facebooku czy Instagramie swoimi wojażami. W związku z tym mamy dla was kilka rad - jak zrobić zdjęcie doskonałe w stroju kąpielowym. To bowiem na pewno przyda się niejednej z was. W końcu strój kąpielowy odkrywa całą naszą figurę. Zatem jak robić zdjęcie by wyglądać jak milion dolarów?

Zrezygnuj z bikini

Jeśli nie jesteś pewna swojej figury na pomoc przyjdą stroje, które zakrywają więcej ciałka. W ten sposób będziesz wyglądać ultra modnie, inaczej o innych a do tego poczujesz się pewniej we własnej skórze. Dzięki temu i zdjęcia wypadną naturalniej.

Most beautiful place in the world? #belmondpostcards #ppandemeatpasta2015 Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Emily Ratajkowski (@emrata) 10 Lip, 2015 o 6:54 PDT

Wybierz pozę!

Nigdy nie pozuj na wprost obiektywu. Wybieraj pozy tak by nie pokazać wszystkiego. Spróbuj zagrać włosami lub skrzyżuj nogi - to zawsze wygląda naturalniej a do tego nogi wyglądają smuklej.

Miami. Bout a week ago Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika King Kylie (@kyliejenner) 22 Cze, 2015 o 4:12 PDT

Na leżąco

Podczas zabawy na plaży możemy pobawić się w modelkę i zapozować na leżąco. W ten sposób ukryjemy ewentualne krągłości na brzuchu, nasz biust będzie wyglądał na pełniejszy a do tego wyeksponujemy pupę. Z tą wersją zdjęcia w stroju kąpielowym musicie poeksperymentować i wybrać odpowiedni kadr.

Enjoying @FitTea this weekend, cleansing my body 😊 Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Amber Rose (@amberrose) 11 Lip, 2015 o 3:41 PDT

Od tyłu

Świetną opcją jest pozowanie od tyłu. Zalotny wzrok zza ramienia i wyeksponowana pupa to klucz do sukcesu. :) Pamiętajcie, żeby nogi wyglądały na smuklejsze stawaj na palcach.

#tbt Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Kellybrookfanpage (@lekellybrook) 5 Lut, 2015 o 11:04 PST

Z perspektywy

Żeby wydłużyć nogi i nadać naszemu ciału zgrabności poprośmy kogoś by zrobił nam zdjęcie z tej perspektywy (zdjęcie poniżej). W ten sposób będziemy wyglądać o wiele szczuplej!

Wyginam śmiało ciało 😈🙈@zatoka_sztuki_beach_club #sopot #zatokasztuki #beachclub #polishgirl Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika NATALIA SIWIEC Official❎ (@nataliasiwiec.official) 3 Lip, 2015 o 8:12 PDT

Dodatki!

Świetną opcją będą wszelkiego rodzaju akcesoria. Kapelusz, chusta czy piłka plażowa odwórci uwagę od newralgicznych punktów. Warto spróbować!

Saturdazeeee... (Insert flamingo emoticon) 💦😎 Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Shay Mitchell (@shaym) 11 Lip, 2015 o 1:36 PDT

Mocna strona

Znamy swoje ciało jak nikt inny dlatego najlepiej wiemy, którą część powinnyśmy najbardziej eksponować. W zależności czy są to nogi, pupa czy biust. Na tym się właśnie skupiamy!

💋 #fourthofjuly Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Ashley Benson (@itsashbenzo) 4 Lip, 2015 o 2:51 PDT

