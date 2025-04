Szafa pęka w szwach, a Ty narzekasz, że nie masz, co na siebie założyć? Kupujesz nowe ubrania, które w jakiś sposób giną i odnajdują się po miesiącach? Są specjaliści, którzy za sowitą opłatą zorganizują garderobę lub szafę i pokażą, jak utrzymać je w porządku. Zebraliśmy ich rady – oto pierwsza część:

Gdzie? Dawna Walter, brytyjska specjalistka od porządków uważa, że najlepszym miejscem na ustawienie szafy jest sypialnia – zwykle to pokój, w którym się ubieramy. Jeśli możesz sobie pozwolić na osobny pokój-garderobę, trzymaj tam większość ubrań, w sypialni wystarczy Ci mała szafa lub komoda na ubrania z bieżącego sezonu. Jeśli Twoja sypialnia jest za mała na ustawienie dużej szafy wnękowej lub pojemnej szafy trzydrzwiowej, pomyśl, gdzie możesz trzymać ubrania, których nie nosisz (jesienno-zimowe ubrania schowaj latem do pawlacza, do kartonów lub skrzyń pod łóżko, na strych, w piwnicy, itp.).

Jednym z największych wrogów ubrań jest kurz i światło słoneczne! Zapomnij o otwartych półkach. Jeśli w garderobie nie masz szaf z przesuwanymi drzwiami, zainwestuj w zasłony (najlepiej uszyte z naturalnych, przewiewnych tkanin takich jak bawełna albo len).

Organizacja szafy zajmie godziny, musisz mieć wolne popołudnie i sporo czasu. Dawna Walter uważa, że powinny wystarczyć cztery godziny, jeśli jednak chcesz być pewna, że zdążysz ze wszystkim, zalecamy poświęcenie całego dnia.

Pomyśl, jak chcesz zorganizować szafę. Jeśli masz miejsce na to, by wszystkie ubrania trzymać razem, jesteś szczęściarą. Jeśli jednak ogranicza Cię przestrzeń, zastanów się, co zostawić w szafie, a co schować gdzieś indziej. Najpopularniejszym podziałem jest grupowanie ubrań na letnie i zimowe, i wraz ze zmianą pór roku zamienianie zawartości szafy. Poza tym w szafie w sypialni nie musisz trzymać ubrań, które rzadko nosisz – sukienki wieczorowe i koktajlowe, kombinezony i ubrania sportowe, grube swetry noszone przy mrozach stulecia, garnitury, itd.

Być może lepszym wyjściem dla Ciebie będzie podział szafy na ubrania do pracy i domowe. Jeśli w Twojej pracy masz rygorystyczny dress code, to wydzielenie części szafy lub garderoby tylko na zestawy zgodne z wytycznymi, bardzo ułatwi Ci poranne szykowanie się do wyjścia.

Z szafy usuń wszystko, czego nie nosisz.

Szafa to miejsce do przechowywania ubrań, usuń z niej wszystko, co nie jest z nimi związane. Pudła po sprzęcie elektronicznym, papierzyska, szpargały i rzeczy popularnie nazywane „przydasiami”, wszystko to zajmuje cenną przestrzeń na ubrania i obuwie.

Dobrze zorganizowana szafa to mniej straconego czasu i energii poświęconych na szukanie potrzebnych ubrań, a także sposób na zaoszczędzenie pieniędzy.