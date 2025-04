Opinia stylistki: jak optycznie wyszczuplić grube kostki

Wiele kobiet narzeka na kształt swoich łydek. Jedne z nas uważają, że ich nogi są zbyt masywne, inne, że za chude. Ten artykuł polecamy i jednym i drugim. Te pierwsze, będą wiedziały jakie buty nosić, a te drugie - jakich unikać.

Reklama

Jeśli chcesz optycznie wysmuklić swoje nogi:

NOŚ buty, które są masywne. Może to być kwestia obcasa, zdobień, czy obszernej cholewy. Przy wszystkim co duże, twoja noga będzie wyglądała na o wiele smuklejszą.

buty, które są masywne. Może to być kwestia obcasa, zdobień, czy obszernej cholewy. Przy wszystkim co duże, twoja noga będzie wyglądała na o wiele smuklejszą. UNIKAJ wszystkich tych butów, które są wyjątkowo delikatne - zwłaszcza jeśli chodzi o obcas. Cienka szpilka pogrubi twoje nogi, bo będzie bardzo z nimi kontrastować. Mocna łydka przy subtelnym obcasie będzie jeszcze większa.

Grube obcasy

Mocny obcas będzie dla ciebie idealny, jeśli masz problem z dużymi łydkami, bo nie będzie kontrastował z ich obwodem. Jego towarzystwo wysmukli nogę. Nie musisz też obawiać się, że but będzie wyglądał ciężko i niezgrabnie. Do twoich nóg zwyczajnie pasują czółenka na słupku. Razem tworzycie dużo delikatniejszą parę niż osobno... Jest też jeszcze jedna ważna wiadomość - to jeden z najmodniejszych modeli butów na jesień 2013

granatowe czółenka - Gino Rossi, czarne botki - Zara, zielono-czarne botki - Baldowski, granatowe buty na drewnianym obcasie - Tommy Hilfiger

Koturny

Buty na koturnie podziałają podobnie, jak te na grubym obcasie. Tyle, że bardziej spektakularnie. Pamiętaj też - aby wzmocnić efekt wyszczuplenia, zakładając spódnicę, wybierz czarne koturny i czarne kryjące rajstopy. Łydki wydadzą się nie tylko smuklejsze, ale i dużo dłuższe.

botki z drewnianym koturnem - Kazar, brązowe botki - Zara, czarne botki - Baldowski, botki ze złotą klamrą - River Island

Bikery

Bikery to buty dosyć masywne, a więc także - optycznie wysmuklające łydkę. Mają dużą zaletę - nie przylegają do łydki, a więc nie będą jej opinać. A jest to duży problem przy masywniejszych nogach. Jeśli najbardziej problemowa część twojej łydki to okolica kostki - możesz wybrać każdy model. Jeśli jednak masz problem z łydkami tuż pod kolanami - koniecznie postaw na model, którego cholewa kończy się w nadal smukłym miejscu. Wtedy szeroki obwód buta zrównoważy całą resztę.

bikery z ćwiekami - Sinsay, bikery z pikowaniami - House

Śniegowce

To idealne rozwiązanie dla ciebie na wielkie mrozy. Możesz śmiało nosić śniegowce. Cała twoja sylwetka będzie wyglądała smukło. I nie grozi ci śmieszny wygląd, tak, jak dziewczynom z chudymi nogami, które giną w tak obszernych butach. Uwaga! Jeśli masz figurę typu gruszka, pamiętaj, że nie tylko musisz wysmuklić łydki, ale też wyrównać proporcje pomiędzy górą, a dołem sylwetki. Jeśli włożysz śniegowce, pamiętaj też o puchowej kurtce lub futerku.

Reklama

buty emu - Emu Astralia, Moon boots - Love Moschino