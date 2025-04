Jak wysmuklić kostki?

Niektóre z modeli butów mogą optycznie poprawić kształt nóg, inne zaś mogą go pogorszyć. Warto wiedzieć, jakie wybrać by np. grube kostki nie były już waszym problemem. W końcu moda jest po y nas upiększać i sprawiać byśmy czuły się lepiej we własnym ciele.

Twoi wrogowie





Buty z paskiem wokół kostki (przyciągają wzrok do miejsca, które chcesz zamaskować, a nie eksponować)

wokół kostki (przyciągają wzrok do miejsca, które chcesz zamaskować, a nie eksponować) Krótkie botki (kończą się w najgrubszym miejscu i podkreślają je)

(kończą się w najgrubszym miejscu i podkreślają je) Wysokie trampki (jak w przypadku botków)

(jak w przypadku botków) Zabudowane pantofle (nie wysmuklają)

(nie wysmuklają) Pantofle na bardzo cienkiej szpilce (wyglądają karykaturalnie w zestawieniu z grubą kostką)

(wyglądają karykaturalnie w zestawieniu z grubą kostką) Ciężkie buty na platformach (nogi wyglądają w nich na jeszcze masywniejsze)

Twoi sprzymierzeńcy





Wszelkie buty na obcasie , najlepiej klocku, lub klasyczne (wysmuklają kostkę, a obcas jest proporcjonalny do kształtu nogi)

, najlepiej klocku, lub klasyczne (wysmuklają kostkę, a obcas jest proporcjonalny do kształtu nogi) Mocno wycięte pantofle (wydłużają nogę)

(wydłużają nogę) Wydłużone czubki buta (wysmuklają stopę, ale też kostkę)

(wysmuklają stopę, ale też kostkę) Dłuższe kozaki (zasłaniają problem)

(zasłaniają problem) Jasne buty (najlepiej w kolorze nude – optycznie dodają nogom kilka centymetrów długości ekstra)

