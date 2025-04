Wbrew pozorom stylowe kobiety nie mają nadludzkich mocy, one są po prostu dobrze przygotowane. Nigdy nie zobaczysz ich w niedbałej stylizacji albo niezgrabnie kuśtykających na niebotycznie wysokich obcasach. Im takie rzeczy się nie zdarzają! Dlaczego? Bo doskonale wiedzą jak postępować. Zobacz, jakimi zasadami kierują się stylowe kobiety!

1. Zaplanuj, w co się ubrać dzień wcześniej

Dzięki temu unikniesz zakładania przypadkowych rzeczy, które nie będą do siebie pasowały. Unikniesz również biegania w panice i szukania bluzki, którą chcesz akurat założyć.

2. Daj sobie dodatkowy kwadrans

To idzie w parze z poprzednim punktem! Zamiast 5 razy przestawiać budzik, wstań razem z pierwszym dzwonkiem (wiemy, że to jest bardzo trudne, same mamy z tym problem). Jednak dzięki temu będziesz mogła zadbać o swoją fryzurę i makijaż. Będziesz miała również chwilę, aby dobrać odpowiednie dodatki. Szczegóły w tym wypadku mają bardzo duże znaczenie.

3. Pamiętaj o dobrze dobranej bieliźnie



Stylowe kobiety wiedzą, że podstawą dobrego wyglądu jest odpowiednio dobrana bielizna. Odpowiedni biustonosz i figi są wsparciem, którego potrzebuje każda kobieta.

4. Śledź stylowe kobiety na Instagramia



Ich stylizacje mogą stać się dla ciebie inspiracją i wskazówką jak postępować. Warto również zaglądać na Pinteresta. Tam znajdziecie wiele gotowych zestawów, które będziecie mogły odtworzyć.

5. Dostosuj ubiór do okazji



Wśród grupy dobrze ubranych kobiet, zawsze znajdzie się jedna, która wygląda nieodpowiednio. Prawda, że żadna z nas nie chce nią być? Zawsze zastanawiaj się, gdzie idziesz i kogo możesz tam spotkać. Jeżeli wybierasz się na służbową kolację, zapomnij o mini i głębokim dekolcie. Stylowa kobieta nigdy się jak nie ubierze!

Czy zastanawiałaś się kiedyś, co sprawia, że niektóre kobiety wyglądają doskonale nawet w zwykłych dżinsach i białym t-shircie? Zazwyczaj są to dobrej jakości dodatki - skórzany pasek, efektowne kolczyki czy skórzany worek. Inwestuj w jakość, nie patrz na ilość! Lepsza jest 1 markowa torebka niż 8 kupionych w tańszych sklepach.

7. Zachowaj umiar!

Zazwyczaj mamy za dużo dodatków - naszyjnik, pierścionek, bransoletka, kolczyki, a do tego jeszcze modny zegarek. To zdecydowanie za dużo! Zadaj sobie pytanie, czy potrzebujesz jednocześnie apaszki i naszyjnika.

Ubranie bardzo często jest podpowiedzią dotyczącą dodatków. Jeżeli masz spory dekolt, wybierz naszyjnik, gdy zakładasz bluzkę z krótkimi rękawami postaw na zegarek i bransoletkę.

8. Przebieraj się po powrocie do domu

Stylowe kobiety nigdy nie wylegują się na kanapie w eleganckich sukienkach czy marynarkach. Po powrocie do domu zakładają wygodne legginsy lub spodnie dresowe.

9. Trzymaj ubrania na wieszakach



Dobrym zwyczajem jest trzymanie ubrań na wieszakach. Jeżeli będziesz chciała ponownie założyć marynarkę lub cygaretki nie będziesz musiała zastanawiać się, w jakim są stanie i nie stracisz czasu na ich prasowanie. Zapomnij o rzucaniu ciuchów na krzesło lub bezsensownym wkładaniu ich do szafy. Ubrania powinny mieć swoje miejsce!

10. Obcasy nie są odpowiednie na każdą okazję

Jeżeli myślicie, że kobieta zawsze wygląda dobrze w butach na obcasie, to jesteście w błędzie. Nikt nie będzie wyglądał stylowo w za wysokich szpilkach (takie też istnieją), w których ledwo chodzi. Musicie pamiętać, że modna kobieta, to także inteligentna kobieta. Ona doskonale wie, że płaskie buty również mogą być niezwykle efektowne.

11. Pamiętaj o zestawie awaryjnym!



Wiecie, jaka jest różnica między stylowymi kobietami a nami? One są przygotowane na każdą ewentualność. Dlatego miej zawsze pod ręką zestaw awaryjny - agrafkę, plaster na pęcherze, nitkę i igłę. Dzięki temu nie będą ci straszne obcierające buty czy zepsuty suwak.

12. Znajdź swój styl



Eleganckie kobiety nie podążają ślepo za najnowszymi trendami. Świadomie wybierają rzeczy, które im odpowiadają i do nich pasują.

