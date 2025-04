Nie ma mężczyzny, który nie zatrzymałby spojrzenia na powabnym dekolcie. Wybierz spory, okrągły, kwadratowy lub w kształcie łódki, pozwalając, by seksownie opadał na ramiona. By dodatkowo podkreślić urodę głębokiego wycięcia, zdecyduj się na bluzkę z ozdobną lamówką lub ładny naszyjnik.

Jeśli tylko masz zgrabne nogi, nie wahaj się ich wyeksponować. Modna sukienka przed kolana sprawi, że ukochany nie będzie mógł oderwać od ciebie wzroku!

Wybrałyśmy najseksowniejsze zestawy bielizny na walentynki

Pewne niedopowiedzenia w stroju, jak np. przeźroczysty materiał na rękawach bluzki dają wrażenie tajemnicy i zmysłowości. Pamiętaj - czasem mniej oznacza więcej!