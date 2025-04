1. O prostym kroju.

Taka kurtka daje swobodę ruchów. Lepiej wybrać nieco obszerniejszą, by zmieściło się pod nią kilka warstw odzieży, zimą bowiem najlepiej ubierać się "na cebulkę". Najlepiej wybrać model z kapturem, który można schować w stójce. Tego rodzaju okrycie jest idealne na co dzień: do pracy, po zakupy, na spacer z dzieckiem.

2. Nieprzemakalna i nieprzepuszczająca wiatru.

Świetnie się sprawdzi w górskich warunkach. Warto wybrać materiał o chropowatej fakturze. Śliskie ubranie jest mniej bezpieczne, bo przy wywróceniu na stwardniałym śniegu można na nim zjechać po zboczu w dół.

3. Z kapturem.

Najlepiej, gdy kaptur łączy się ze stójką i tworzy wysoką gardę przeciwko silnemu wiatrowi czy zacinającemu deszczowi. Ochrona głowy jest bardzo ważna. Już przy temp. 0°C pozostawienie głowy bez nakrycia powoduje utratę 1/4 ilości energii cieplnej. Taka kurtka świetnie się sprawdzi w przypadku osób, które nie lubią nosić nakryć głowy.

4. Z polaru.

Polar jest materiałem niezastąpionym w każdych warunkach. Sztuczne włókno dzięki specjalnej "igiełkowej" technologii ma zdolność wpuszczania i wypuszczania powietrza. Kurtka z polaru jest lekka, przewiewna, miękka i miła w dotyku, nie zatrzymuje wilgoci. Doskonale się pierze w pralce. Nie odkształca się ani nie blaknie. Dobra do samochodu. Ciepła. Jedyną wadą jest to, że przemaka.

5. Puchowa.

Lekka i ciepła. Chroni przed przewianiem. Wietrzna pogoda jest szczególnie nieprzyjazna. Jeśli przy temperaturze 0°C, wieje wiatr z prędkością 20 m/s, to organizm odczuwa zimno tak, jak gdyby temperatura wynosiła - 30° C przy bezwietrznej pogodzie. W wietrzne dni ciepła kurtka jest więc wyjątkowo ważna. Warto wybrać taką, która ma regulowaną linkę w talii. Pomaga ona utrzymać ciepło. Puchowa odzież jest idealna na mrozy. Gdy temperatura spadnie sporo poniżej zera, sprawdzi się zarówno w mieście, jak i poza nim.

