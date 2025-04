Szerokie biodra to synonim kobiecości. Dla jednych z nas są atutem, a dla innych problemem. Za pomocą odpowiednio dobranych ubrań możesz nadać im upragnionych proporcji. Zobacz, jakie ubrania oraz dodatki zatuszują zbyt szerokie biodra.

Reklama

Jak ukryć szerokie biodra?

Zbyt szerokie biodra, to najczęściej kłopot pań, które mają sylwetkę tzw. gruszki. Charakteryzują ją nie tylko szerokie biodra, ale też uda, które mocno kontrastują z wąskim ramionami i średnim lub małym biustem.

Jak sprawić, by nieproporcjonalnie szerokie biodra wyglądały harmonijnie. Wystarczy wiedzieć, jakie fasony wybierać, a jakich unikać. I... wybrać takie stylizacje, które zrównoważą zachwiane proporcje figury, a jednocześnie optycznie ją wysmuklą. Pamiętaj, o podkreśleniu talii, to twój największy atut.

Pani „gruszka'' powinna nosić stroje w odpowiednim dla siebie rozmiarze. Nie wolno ukrywać bioder pod zbyt obszernymi ubraniami. Sukienka typu oversize oczywiście je zatuszuje, ale jednocześnie sprawi, że reszta sylwetki będzie wyglądać na znacznie większą niż jest. Koniecznie zaakceptuj swój rozmiar! Twoje ubranie nie może być ani za duże, ani za małe.

fot. screen Instagram

Fasony idealne dla szerokich bioder

To wszystkie te kroje, które nie przyciągają uwagi do okolic bioder. Unikaj więc ich podkreślania i zrezygnuje z wszelkich ozdób: pasków, kieszeni czy haftów.

Spódnice o kroju litery A

Rozkloszowane spódnice są wręcz idealne dla pań o szerokich biodrach. Pod warunkiem, że są ciemne i gładkie. Dobrze jeśli uszyte są z lekkich, zwiewnych materiałów miękko opływających sylwetkę, ale bez żadnych warstw czy falban.

Plisy i marszczenia

Pionowe plisy optycznie wydłużają sylwetkę, ale jeśli chcesz by twoje biodra wyglądały szczuplej postaw na tzw. „solejkę", w której plisy rozchodzą się jak promienie słońca.

Sukienka dopasowana w talii

Wybierz model w stylu lat 50., w tym przypadku ważne jest by góra sukienki była dopasowana (gorsetowa), a od pasa w dół szeroko skrojona (najlepiej w ciemnym kolorze).

fot. screen Instagram

Spodnie z lejących się tkanin

Szukając spodni stawiaj na lejące się tkaniny, które subtelnie otulają ciało. Ukryją nadmiar kilogramów i kłopotliwe miejsca. Przydatne okażą się również spodnie z szerokimi nogawkami. Dzięki swojemu krojowi ukrywają nadmiar centymetrów. Doskonałym wyborem są spodnie z obniżonym stanem i szerszymi nogawkami. W ten sposób wizualnie wyszczuplisz sylwetkę i odwrócisz uwagę od szerokich bioder.

Najlepsze dżinsy to tzw. boot-leg lub z lekko rozszerzanymi nogawkami. Powinny mieć kieszenie z tyłu, ale nie za szeroko rozstawione. Unikaj, jasne jeansów z przetarciami!

fot. screen Instagram

Luźne bluzki

Aby zrównoważyć szeroki dół, wybierz bluzki, które będą poszerzać górne partie ciała – typu oversize, ozdobione kołnierzykami, modnymi wiązaniami pod szyją, falbanami czy w poziome marynarskie pasy.

Focus na kolor

Stawiaj na ciemne kolory spodni i spódnic. Wybieraj czarny, granat, szarości czy fiolety. Dodatkowo warto włożyć jasną bluzkę. Taki kontrast sprawi, że dół sylwetki wyda się węższy, zaś góra szersza, dzięki czemu proporcje się wyrównają.

Najlepsze buty i dodatki

Wybieraj buty na obcasach, dobrze jeśli mają wąskie noski (tzw. czubek), ponieważ optycznie wyszczuplą i wydłużą nogi. Uwaga, nigdy nie noś torebek na wysokości bioder! Podkreślą tylko to, co chcesz ukryć. Wybieraj te modele, które możesz nosić pod pachą. Co do biżuterii, postaw na duże naszyjniki, kolczyki lub broszki. One nie tylko dodadzą objętości na górze, ale też odwrócą uwagę od naszych bioder.

Pamiętaj! Obcisłe ubrania omijaj szerokim łukiem. Rurki, sukienki etui i ołówkowe spódnice, te fasony zdecydowanie Ci nie służą!

Reklama

Więcej ubrań i dodatków:To one z powodzeniem zastąpiły biodrówki. Są bardzo kobiece, wyszczuplają i dodają klasy!Zarezerwuj ten fason sukienki na lato! Ten dekolt czyni cudaTorebka to ulubiony kobiecy dodatek! Sprawdź, jaki model będzie królować tego lata