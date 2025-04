Twój brzuch nie jest idealny? Ukrywasz go pod za dużymi bluzkami, sukienkami przypominającymi worek. Próbujesz ukryć go a wszelką cenę. Niestety, to droga donikąd. A efekt odwrotny od zamierzonego.

Najważniejsze jest by odpowiednio dobrać ubranie, które ukryje brzuch, a jednocześnie wyeksponuje zalety zalety figury. Poznaj kilka rad, jak to zrobić!

Jak ukryć odstający brzuch?

Dobierz krój – najlepiej postaw na proste fasony, które nie mają żadnych - bez marszczeń na wysokości brzucha. Idealny dal ciebie będzie krój o kształcie trapezu. Tworzony on linię A, która rozszerza się na brzuchu, eksponując piersi. Dobrze jeśli ma dekolt, który odwraca uwagę od brzucha.

Noś ubrania z z podwyższonym stanem - ubrania o podwyższonym stanie jak spodnie czy spódnice świetnie maskują nieco większy brzuszek. Działają trochę jak korygującą bielizna. Sprawiają, że brzuch wydaje się optycznie mniejszy i szczuplejszy. Stanowczo powinnaś posiadać w swojej kolekcji ubrań właśnie takie fasony.

Postaw na ciemne kolory - zdecyduj się na czerń, szarość, khaki, miedziany, a nawet granatowy. Ciemne kolory wyszczuplają, ale noś tylko te, które pasują do twojej karnacji. Nigdy nie mieszaj więcej niż trzech kolorów lub odcieni, by nie przesadzić i nie wyglądać zbyt ciężko.

Pokochaj lejące materiały - wszelkie zwiewne spódnice, powłóczyste sukienki letnie, fasony oversize, lejące się narzutki oraz lekkie tuniki będą dla ciebie wprost idealne. Sprawią, że będziesz wyglądała eterycznie, subtelnie i kobieco oraz, co najważniejsze, zakryją wszelkie niedoskonałości twojej figury.

fot. screen Instagram

Pamiętaj o dodatkach - czynią cuda! Podstawą jest bielizna modelująca, która spłaszcza brzuch Zimą mogą być rajstopy. Są dostępne we wszystkich kolorach oraz grubości. Podtrzymują i spłaszczają brzuch, są idealne pod spódnice i szorty. Wiosną można je nosić w kolorze cielistym.

Paski — sprawią, że talia będzie węższa, a brzuch mniej widoczny. Możesz je nosić (zwłaszcza te szerokie) do sukienek, spodni, czy na blezer.

Ubrania, które zatuszują odstający brzuch:

Sukienki o linii A

Tuszują brzuch, przy okazji eksponując nogi. Jeśli jest dla ciebie zbyt krótka, noś ją w roli tuniki do rurek.

Tuniki

To wymarzony element garderoby dla ciebie! Najlepiej, jeśli są uszyte z lejących, miękko układających się tkanin.

fot. screen Instagram

Ołówkowe spódnice

W nich każda figura wygląda znakomicie, pięknie podkreślają kobiece biodra. Przy dużym brzuch wystarczy nosić ją z nieco dłuższą i luźniejszą górą. I obowiązkowo z butami na obcasach – wysmuklają.

Spodnie z wysokim stanem

Podkreślą figurę, a brzuch będzie ujarzmiony. Koniecznie wybierz te zapiane na suwak.

Długie wdzianka z dekoltem V

Dodadzą figurze lekkości oraz zasłonią brzuszek, jeśli sięgają do połowy bioder. Unikaj zbyt krótkich wdzianek sięgających do talii!

