Badania przeprowadzone na zlecenie pewnego centrum handlowego pokazały, że Polki lubią być ładnie ubrane, kiedy wybierają się na zakupy. Dlaczego tak się dzieje? Zobaczcie, co sądzi na ten temat psycholog.

Reklama

Rewia mody w centrum handlowym

Rzeczywiście, można odnieść takie wrażenie odwiedzając niektóre sklepy w centrach handlowych. Kobiety, są tam zwykle świetnie ubrane, czasem nawet ciężko skupić się na ofercie wystawionej na wieszakach i półkach sklepowych. Szaleństwo stylów, kolorów, trendów i fasonów jest oszałamiające - jednym słowem dobre źródło inspiracji najnowszych trendach.

Zalękniona elegantka

Piękne kobiety, które przychodzą do mnie na terapię aby lepiej się poczuć ze sobą i poprawić swoją samoocenę, często mówią, że przywiązują ogromną wagę do swojego wizerunku. Muszą być starannie ubrane i umalowane, nie wyobrażają sobie, żeby popełnić jakąś modową gafę a ich starania zamieniają się wręcz w obsesję. Panie czują przymus, aby oglądać się we wszystkich lustrach i witrynach, czy przypadkiem coś im się nie zagięło, nie rozmazało albo czy się nie potargały. Tak bardzo boją się oceny innych, bo same nie są pewne, że są w porządku i że mają prawo wyglądać tak, jak lubią. Jeśli ktoś nas ocenia po wyglądzie, to jego sprawa, że ulega stereotypom. Ale z drugiej strony, ja osobiście nie widzę problemu, gdy ktoś sobie pomyśli, że np. mój szalik mu się nie podoba, bo jest zbyt kolorowy albo , że moja tunika wyda się komuś zbyt krótka. Mogę się zgodzić na to, że ktoś tak myśli… bo mam swoje własne zdanie na ten temat. Ja się z tą opinią nie zgadzam, mnie się moja tunika i szalik podobają i właśnie dlatego je noszę.

Mam prawo być sobą

Wszystkie możemy chodzić w dresie, w trampkach i bez makijażu, jeśli na to mamy ochotę i nikomu nic do tego! Mam nadzieję, że do wystrojonych i pięknie, modnie ubranych klientek w centrum handlowym, gdzie zwykle robię zakupy, dołączy wkrótce coraz więcej pań w dresie i w zwykłych, wygodnych ubraniach codziennych. Bawmy się modą i nie przejmujmy nią aż tak bardzo, bo stanie się udręką a nie przyjemnością. Zresztą w życiu właśnie cenna jest ta różnorodność. Możemy być inni, możemy się od siebie różnić i wtedy jest najciekawiej. A na zmęczonego sprzedawcę, podobnie jak na wszystkich innych, na pewno dobrze podziała miły uśmiech, który zaraża życzliwością. Nie trzeba się koniecznie odświętnie przebrać, żeby dobrze i sprawnie osiągnąć to, na czym nam zależy.

Reklama

Adriana Klos jest psychologiem i psychoterapeutą z Ośrodka Psychoterapii i Rozwoju "Strefa Zmiany" . Pracuje z osobami, które: doświadczają lęków, depresji, problemów w relacjach, zaburzeń jedzenia oraz psychosomatycznych. Prowadzi tez warsztaty rozwojowe dla kobiet oraz terapię par. W wolnych chwilach, lubi czasem bawić się modą i pisze o niej dla nas w aspekcie psychologicznym.