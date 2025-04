Jak modnie ubrać się na Wigilię 2016

Niezależnie gdzie spędzacie Wigilię warto w tym dniu postarać się, by wyglądać ładnie i elegancko. W końcu niewiele jest takich okazji kiedy cała rodzina ma okazję zasiąść razem do stołu. W związku z tym mamy dla was 3 pomysły na wigilijną stylizację. Może któraś z nich zainspiruje was w te święta.

1. Prosta elegancja

Żeby nie przesadzać polecamy znaleźć w szafie eleganckie spodnie i połączyć je z ozdobną bluzką. Jeśli jeszcze nie macie takie w swojej szafie polecamy się zaopatrzyć. Model z żabotem, czy ozdobnym kołnierzykiem przyda się nie tylko podczas wigilijnej kolacji. Tego dnia polecamy zrezygnować z dużych torebek. Ile mamy okazji, by nosić kopertówki?

1. ozdobna bluzka Marlu, ok. 890 zł, 2. czarne cygaretki Mango, ok. 139 zł, 3. welurowa marynarka Zara, ok. 199 zł, 4. kopertówka F&F, ok. 55 zł - kolaż Polki.pl

2. czysta esktrawagancja

Dla tych, które lubią się pokazać polecamy bardzo wyrafinowaną sukienkę z ozdobnym kołnierzykiem i rękawami. Do takiej kreacji pasować będą już tylko wyjątkowe dodatki. Torebka na łańcuszku o nietypowym kształcie, czółenka z ozdobą wokół kostki i pierścień z pasującym kolorem oczkiem. W tym przypadku zrezygnuj ze zbędnych ozdobników. Kolczyki, czy naszyjnik odpadają.

1. ozdobna sukienka Pakamera.pl, ok. 299 zł, 2. szpilki Badura, ok. 429 zł, 3. pierścionek YES, ok. 199 zł, 4. okrągła torebka H&M, ok. 129 zł - kolaż Polki.pl

3. W kolorach świąt

Tak, w tym sezonie możemy zaszaleć trochę z wizerunkiem. W Stanach kobiety w tym czasie noszą dużo czerwieni. My w tym roku postawiłyśmy na choinkową zieleń. Może taki akcent z przymrużeniem oka wyda wam się dobrym rozwiązaniem. Marynarka i buty w tym kolorze mogą okazać się strzałem w 10-tkę!

1. kombinezon C&A, ok. 179 zł, 2. naszyjnik Dorothy Perkins, ok. 55 zł, 3. zielona marynarka Top Secret, ok. 89 zł, 4. kopertówka MAKO by Kasia Warnke, 5. zielone baleriny Loft37, ok. 490 zł - kolaż Polki.pl