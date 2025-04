Jak ubrać się na walentynkową randkę?

Walentynkowa randka dla wielu z was jest na pewno wyjątkowa. Tego dnia chcemy dla swojego faceta, ale i dla siebie wyglądać pięknie. Dlatego mamy dla was kilka pomysłów, a dokładnie 3, jak wyglądać modnie i sexy. Mamy nadzieję, że nasze stylizacje was zainspirują. Uwaga! Wiele rzeczy, które dla was znalazłyśmy jest aktualnie na przecenach!

1. klasycznie

Pierwszy pomysł to look z czerwoną sukienką jako bazą. Jeśli nawet nie nosicie tego koloru na co dzień walentynki będą doskonałą okazją. Sam odcień będzie pobudzał wyobraźnię facetów dlatego postawiłyśmy na skromny krój. Zestaw uzupełniłyśmy eleganckimi czółenkami (te sprawdzą się nie tylko do sukienki i nie tylko w walentynki), a także kopertówką w kolorze czarnym i krótkim naszyjnikiem. Wisienką na torcie będą usta w odcieniu krwistej czerwieni.

W walentynki nie zapomnij o seksownej bieliźnie

1. sukienka 3/4 H&M, ok. 129 zł, 2. bordowe czółenka Loft37, ok. 249 zł (wyprzedaż), 3. naszyjnik Top Secret, ok. 15 zł (wyprzedaż), 4. czarna kopertówka F&F, ok. 67 zł, 5. czerwony błyszczyk Golden Rose, ok. 19 zł - kolaż Polki.pl

2. spodnie są sexy!

W tym przypadku również stawiamy na czerwień, ale w bardziej przygaszonej wersji. Szpilki od polskiej marki MAKO i koszula z sieciówki tworzą doskonały duet kolorystyczny. Czarne rurki nadadzą całości casualowego smaczku a pierścionek nowoczesnej elegancji. Na koniec zapach z wyjątkowej kolekcji Atelier Cologne. Look specjalnie dla tej, która ceni sobie najnowsze trendy.

1. lejąca się koszula Mango, ok. 99 zł (wyprzedaż), 2. czarne rurki Zara, ok. 59 zł (wyprzedaż), 3. woda perfumowana Santal Carmin Cologne Absolue od Atelier Cologne, ok. 675 zł /100 ml 4. pozłacany pierścionek YES, ok. 169 zł, 5. czerwone szpilki MAKO, ok. 450 zł - kolaż Polki.pl

3. Tego dnia bądź sexy!

Na koniec coś dla odważnych. Koronkowa sukienka pokazująca kawałek ciałka na pewno spodoba się każdemu facetowi. Do tego wyjątkowe szpilki z kokardą i dopasowana do nich kopertówka zrobią wrażenie! Do tego fantastyczny zapach Serge'a Lutensa w męskim stylu rozpalą nie jednego faceta.

1. koronkowa sukienka Jarlo, ok. 629 zł /Zalando.pl, 2. czerwone szpilki Wittchen, ok. 289 zł (wyprzedaż), 3. złota bransoletka Selfie Jewellery, ok. 299 zł, 4. kopertówka z kokardą Liu Jo, ok. 439 zł, 5. woda perfumowana Serge Lutens - Féminité du Bois, ok. 419 zł /50 ml - kolaż polki.pl