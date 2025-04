Do Sylwestra jeszcze jakiś czas, ale na pewno już wiele z was ma plany na tę jedną w swoim rodzaju noc. Postanowiłyśmy pomóc wam odrobinę podsuwając kilka pomysłów na look, który wprowadzi was w nowy rok we wspaniałym stylu.

Jak ubrać się na Sylwestra 2017?

Co roku w sklepach znajdujemy to samo. Czarne sukienki z połyskującymi aplikacjami. Najlepiej w kolorze czerni i złota. Tym razem nic się nie zmienia, bo projektanci nie wymyślili jeszcze nic innego. Moda sylwestrowa jest ponadczasowa... jak czerń ;)

Pierwszym pomysłem jest elegancka i niesamowicie seksowa sukienka, którą łączymy ze złotymi sandałkami. Do tego prosta kopertówka i ekstrawaganckie kolczyki. Uzupełnienie całości może stanowić czerwona szminka, która nada efektu sexy.

1. czarna sukienka New Look, ok. 149 zł, 2. czerwona pomadka Inglot, ok. 30 zł, 3. kopertówka F&F, ok. 67 zł, 4. kolczyki H&M, ok. 49 zł, 5. sandałki na obcasie Loft37, ok. 490 zł - kolaż Polki.pl

W spodniach na Sylwestra

Dla tych, które wolą czuć się bardziej komfortowo lub zwyczajnie nie lubią zimna polecamy kombinezon. Czarny ze stylowym wiązaniem w połączeniu z ekstrawaganckimi czółenkami i kopertówką będą wyglądać świetnie. Do tego wyjątkowy pierścionek (modele w tym stylu kocha Rihanna), a na koniec metaliczny lakier do paznokci. Dla nas bomba!

1. czarny kombinezon F&F, ok. 149 zł, 2. metaliczne lakiery do paznokci Wibo, 3. pierścionek Selfie Jewellery, 4, kopertówka Mango, ok. 119 zł, 5. szpilki w gwiazdki Loft37, ok. 550 zł - kolaż Polki.pl

Odważnie i modnie

Kolejny zestaw polecamy fashionistkom, które uwielbiają szczyptę ekstrawagancji. Sukienka w połyskujące cekiny i kozaki za kolano to iście gwiazdorskie połączenie. Zamiast biżuterii aksamitny szaliczek i torebka o niecodziennym kształcie. Uzupełnieniem całości w tym przypadku będzie wyjątkowy zapach perfum. W końcu to zapach ubiera kobietę... ? ;)

1. sukienka w cekiny Zara, ok. 279 zł, 2. aksamitny szaliczek H&M, ok. 39 zł, 3. woda perfumowana Cartier La Panthere, ok. 299 zł /30 ml, 4. kozaki za kolano New Look, ok. 269 zł, 5. torebka Top Secret, ok. 69 zł - kolaż Polki.pl