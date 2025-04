Rozmowa o pracę bywa zawsze stresująca, dlatego to jak wyglądamy jest tak ważne. W końcu wygląd zewnętrzny bardzo buduje naszą samoocenę, która w czasie spotkania z potencjalnym przełożonym musi być jak najwyższy. Wiele okazji rządzi się odpowiednim dress-code, rozmowa kwalifikacyjna również podlega pod pewne stylizacyjne prawa. Możemy się do nich stosować albo i nie, ale na pewno warto poznać podstawowe zasady, w końcu często pierwsze wrażenie jest najważniejsze.

1. Podstawy

Idąc na rozmowę kwalifikacyjną pamiętajcie żeby sprawdzić, czy nie mamy żadnej dziurki, koszula jest wyprasowana, nie macie przybrudzonych butów, czy zniszczonych paznokci. Te podstawy świadczą o waszej postawie, a osoba przeprowadzająca z wami wywiad na pewno zwróci na nie uwagę.

2. Wybierz najlepsze

Pierwsze wrażenie jest często najtrafniejsze, dlatego wybierając się na rozmowę weźcie ze sobą najlepszą torebkę jaką posiadacie. To samo tyczy się butów. Nie musicie w nich często chodzić, ale muszą być czyste, nie zniszczone i schludne. Dodatkowo pomyślcie by mieć przy sobie dobry długopis.

3. Kreatywnie

Jeśli aplikujecie na biurową posadę nie szalejcie z dodatkami. Co innego jeśli staracie się o pracę, która będzie od was wymagać kreatywności. Wtedy zapomnijcie o jakichkolwiek zasadach i pokażcie swoją odmienność. Wyraziste dodatki, odważny manicure, czy ekstrawaganckie buty sprawdzą się wtedy doskonale!

4. Klasyka ponad wszystko

Jeśli zastanawiacie się w co ubrać się na pierwsze spotkanie z szefem pomyślcie o podstawach. Czerń, biel, czy granat są najbardziej odpowiednie. W tym wypadku najlepiej wypadnie zachowawczy, ponadczasowy zestaw, który jest jak najbardziej neutralny.

5. Zasady

Pamiętajcie, że strategicznie pokazujemy ciało. Na luzie, ale bez przesady. Jeśli zakładamy koszulę nie zapinajmy jej po sam kołnierzyk, ale też nie pokazujmy zbyt hojnie dekoltu. Spódnica do kolana, a zamiast szortów długie spodnie.

6. Twoje ja

Wszystko pięknie, ślicznie, ale gdzie w tym wszystkim wasze "ja"? No właśnie, tu decyzja należy do was. Jeśli decydujecie się na neutralny look odpowiadający standardom możecie dodać coś od siebie. Ulubiony pierścionek, pomadka, czy apaszka pozwolą zachować wam w tym wszystkim siebie.

Powodzenia!

