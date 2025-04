Wybranie odpowiedniego stroju na rozmowę o pracę to nie łatwe zadanie. W końcu pierwsze wrażenie możemy zrobić tylko raz. Dziś podpowiem wam jak połączyć biurowy dress code, indywidualizm i obowiązujące trendy byście mogły wyróżnić się na tle konkurencji.

Jak ubrać się na rozmowę o pracę?

Pewne zasady są niezmienne i to one powinny być bazą stylizacji na rozmowę o pracę. Pierwsza z nich to kolor granatowy. Według psychologów osoba ubrana w ten kolor podświadomie budzi poczucie zaufania i profesjonalizmu. Dlatego w okresie wyborów większość polityków pokazuje się w granatowych garniturach. Druga zasada to proste kroje i odpowiednie długości. Spódnica powinna być do kolan, a głęboki dekolt jest niedopuszczalny. To oczywiste.

|Spódnica Dorothy Perkins /Zalando.pl, ok. 129 zł, koszula Nenukko, ok. 169 zł, płaszcz: Mango ok. 159 zł|

W tej stylizacji chciałam pokazać, że biurowy dress code nie musi się ograniczać do nudnych garsonek. Zamiast żakietu wybrałam sweter w geometryczne wzory. Z jednej strony wprowadza do stylizacji kolor, ale przez porosty krój i wysokiej jakości materiał zachowuje elegancki charakter. Wzór płynnie łączy się z ołówkową spódnicą, przez co stanowią spójną całość. Dyskretnie wystający kołnierzyk błękitnej koszuli podkreśla profesjonalizm stylizacji. Spódnica z pozoru prosta ma przeskalowane kieszenie. To trend, który ostatnio często pojawiają się na wybiegach.





|Sweter: Confashion / Ptasia 6, ok. 360 zł, buty: F&F 29 zł|

W tym sezonie najmodniejszym dodatkiem są niewielkie torebki YSL i Chloe. Klasyczna kopertówka nie jest odpowiednia na rozmowę o pracę, dlatego wybrałam większą wersję. Zmieszczą się w niej CV oraz inne potrzebne dokumenty i będzie modnym dodatkiem.

|Torebka: Solar, ok. 199 zł, zegarek: Timex, ok. 150 zł|

W pracy swój charakter najłatwiej wyrazić dodatkami. Nawet, jeśli musisz nosić z góry narzucony mundurek możesz dać upust swojej kreatywności dobierając odpowiednią biżuterię. Nie powinna ona przytłoczyć całego stroju. Kolorowa broszka czy pierścionek noszony poniżej paznokcia odróżnią cię od korporacyjnego tłumu.

|Pierścionek: Apart, ok. 129 zł|

Jak umalować się na rozmowę o pracę

Jeśli masz wątpliwości właściwą odpowiedzią zawsze jest make-up no make-up. Na rozmowie o pracę uwaga powinna się skupiać na tym, co mówisz a nie na nadmiernym makijażu. Oczy podkreśl lekko połyskującym beżowym cieniem i pogrubiającą maskarą. Wachlarz rzęs i świetliste spojrzenie upiększą każdą kobietę. Pamiętajcie też o odpowiednim manicure. Zadbane dłonie i paznokcie pomalowane lakierem w kolorze nude to jedna z zasad biurowego dress codu.

|Lakier do paznokci: Nails Inc., ok. 59 zł, błyszczyk: Max Factor, ok. 39,90zł, cienie: MAC, ok. 75 zł, maskara: Pupa Milano, ok. 69 zł|

Tekst: Lucy Seremak

