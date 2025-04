Czasy się zmieniają, jednak dla wielu kobiet 40 rok życia to pewna granica, zza której się już nie wraca. Błędnie! W końcu 40-tka to nowa 30-tka więc trzeba zacząć zmieniać na jej temat myślenie. W latach nastoletnich dziewczyny malują się by się postarzyć, w pewnym wieku musimy zrezygnować z pewnych nawyków i zacząć się makijażem odmładzać. To samo tyczy się stroju. Kobiety po 40-tce oczywiście nie powinny ubierać się, jak nastolatki, ale godnie podkreślać swoją dojrzałość i seksapil.

Jak ubierać się po 40-tce?

Oczywiście musimy znaleźć granice. Kobiety w tym wieku nie powinny ubierać się ani jak swoje córki, ani marki. Dlatego wart znaleźć równoważnię. Warto podkreślać swoją kobiecość i kształty dlatego w szafie każdej stylowej 40-tki powinna znaleźć się mała czarna. Sukienka w tym stylu nie wychodzi z mody, a może sprawdzić się zarówno w pracy w biurze, jak i na drinku z koleżankami. Do tego dobrze skrojone żakiety. System jest ten sam, a opcje ich wykorzystania są niezliczone. W tym wieku stawiaj przede wszystkim na jakość nie ilość.

Baza jest najważniejsza

Niestety, ale kobiece ciało się zmienia, a z upływem czasu to samo powinno stać się z garderobą. Oprócz wyglądy zewnętrznego warto zainwestować w dobrą bieliznę. Odpowiednie biustonosze i majtki mogą poprawić wygląd każdej z nas. Jednak w tym wieku nie jest sexy pokazywanie bielizny, na co mogą sobie pozwolić dzisiejsze nastolatki, które idą z duchem najnowszych trendów. Warto zatem pamiętać, by rękawy, czy ramiączka były odpowiednio szerokie i zakrywały to co potrzeba.

Dobra para dżinsów

Spodnie w tym stylu pasują do każdego wieku. Jednak należy pomyśleć, by nie łączyć ich z t-shirtami z nadrukami, a eleganckimi bluzkami, czy kardiganami. Należy również pamiętać, że w tym wieku warto zwrócić uwagę na krój. Nie wszystkie spodnie będą komplementować każdą sylwetkę. Kobiety po 40-tce powinny zwrócić szczególną uwagę na długość i dopasowanie.

Dojrzały szyk

Dodatki tworzą look w każdym wieku. Zrezygnuj z taniej biżuterii na rzecz kilku genialnych gadżetów, które nadadzą szyku zarówno biznesowej, jak i casualowej stylizacji. Elegancki naszyjnik, czy pierścień sprawdzi się doskonale. To samo tyczy się butów. Lepiej mieć kilka wygodnych i solidnych par butów niż kilkanaście tanich modeli. W tym wieku kobieta powinna postawić przede wszystkim na wygodę. Sandałki z paseczków na obcasie, czy plastikowe japonki to nie look na co dzień. A na koniec torba. W tym wieku możesz sobie pozwolić na szykowne cacko. Jeden wyjątkowy model i zapewne bardziej kosztowny może towarzyszyć przez lata.

