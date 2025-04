Na co dzień nie zastanawiasz się, jak zmienił się twój styl przez lata. Trafia cię to dopiero wtedy kiedy w ręce wpadną zdjęcia z liceum? Z czasów studiów. Jestem pewna, że podobnie jak ja nie raz czułyście w takiej sytuacji zażenowanie - jak ja mogłam? A jednak. Błędy młodości, a może po prostu naturalna kolej rzeczy? Z wiekiem zmieniamy się, zmienia się nasz wygląd i upodobania. To samo tyczy się mody. Nie wierzycie?

W momencie kiedy dochodzimy do tego wieku zaczynamy się zastanawiać, co nam wypada, a co już nie. Pamiętajcie! Czasy się zmieniły i naprawdę wiek nie może być ograniczeniem...do niczego - oczywiście wszystko w granicach zdrowego rozsądku ;)

Na pewno przestałam zwracać uwagę na to, co inni sądzą o moim stylu - kieruję się własnym wyczuciem. Do serca biorę tylko te uwagi, które płyną z ust moich prywatnych autorytetów. Znam swoje ulubione kolory, wiem jaką mam sylwetkę i zwracam uwagę na kroje. Na pewno podczas zakupów wiem już czego szukać. Mogę sobie pozwolić na bardziej zawężone, rozsądniejsze zakupy - uzupełniam podstawy, które mam w szafie i szukam hitów, które są zgodne z moim charakterem, stylem.

- Magda Samborska, blogerka Rebellook.pl - 31 lat

W końcu sama Carrie Bradshaw mówiła, że 30-tka to najlepszy wiek - wtedy właśnie nabieramy modowej pewności siebie i kreujemy swój prawdziwy styl.

Nie mamy już tak silnej potrzeby strojenia się i przestajemy się tak bardzo przejmować. To co mówią inni nie boli nas tak bardzo jak wtedy gdy byłyśmy nastolatkami. Wszystko wynika z doświadczenia - wszystko przychodzi z czasem.

Po 30-tce bardziej cenimy własny, wypracowany przez lata styl. Nie podążamy ślepo za trendami. A także wydajemy więcej. Wynika to oczywiście z tego, że zarabiamy więcej niż mając 20 lat, ale i ze zmiany myślenia. Lepiej zainwestować w coś wyjątkowego, co posłuży nam przez lata, niż nakupować mnóstwo badziewia na 1 sezon. Zgadzacie się?