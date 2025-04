Mała ilość ubrań wcale nie musi być przeszkodą do tworzenia ciekawych stylizacji. Wręcz przeciwnie – to świetna szansa na tworzenie kreatywnych i niebanalnych zestawów. Oto najlepsze rady, dzięki którym nauczysz się efektownie łączyć ubrania!

Top z długim rękawem + sukienka

Sukienka na cienkich ramiączkach nie musi być zarezerwowana jedynie na miesiące letnie. Możemy ją nosić także zimą czy wczesną wiosną zakładając pod nią cienki golf lub po prostu gładki top. Świetnie sprawdzi się również klasyczna koszula. Ciekawym sposobem jest łączenie ze sobą bluzek i sukienek o kontrastujących ze sobą kolorach lub wzorach. Tego rodzaju oryginalne połączenie sukienki i długich rękawów to hit 2016 roku!

Sukienka noszona jako bluzka

Sukienka to jedna z tych części garderoby, którą wbrew pozorom możemy nosić na różne sposoby. Najprostszym z nich jest zamiana jej w bluzkę. Do takiego rozwiązania najlepsza będzie krótka sukienka o przyległej górze – wystarczy, że wpuścimy ją w spódnicę, a ona doskonale sprawdzi się w roli bluzki.

Szorty + długie kozaki

Szorty to kolejny element, który nie musi przez całą zimę leżeć w szafie w oczekiwaniu na wiosnę. Szorty świetnie sprawdzą się zestawione z grubymi, czarnymi rajstopami oraz bardzo modnymi długimi kozakami.

Postaw na warstwowe stylizacje

Okrycia wierzchnie to najlepszy sposób na urozmaicenie nawet najbardziej banalnego zestawu. Zwyczajny t-shirt czy koszula będą prezentować się o wiele ciekawiej jeśli połączymy je z kamizelką, marynarką czy rozpinanym kardiganem. Kiedy postawisz na warstwowe stylizacje będziesz mogła stworzyć wiele różnych zestawów nawet z małej ilości ubrań.

Decyduj się na niestandardowe połączenia

Często dużym problemem, przez który wydaje nam się, że nie mamy w co się ubrać są ciuchy utrzymane w różnej stylistyce. Ale nie powinniśmy traktować tego jako przeszkodę, a postarać się to wykorzystać. Próbuj łączyć ze sobą ubrania, które z pozoru do siebie nie pasują np. ciężkie buty i romantyczną sukienkę lub koszulę i sneakersy. Efekt może okazać się o wiele ciekawszy niż się tego spodziewasz!

