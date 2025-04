Dzwony to jeden z najbardziej charakterystycznych krojów spodni z szerokimi u dołu nogawkami. Co kilka lat wracają do łask, stając się na nowo odkrywanym przez kolejne pokolenia hitem. Ten kultowy fason ponownie można dostrzec na ulicach Nowego Jorku, Paryża czy Londynu. Nie tylko skutecznie urozmaicą garderobę, ale również potrafią wyszczuplić!

Krótka historia dzwonów

Dzieci kwiaty, styl lat 70. i Woodstock– z tym zazwyczaj kojarzą się spodnie dzwony. Na te lata przypada moment ich świetności. Wówczas były symbolem buntu wobec polityki, a ich noszenie miało wymiar protestu. Początkowo szeroki krój spodni pozyskiwany był metodą chałupniczą (w dół klasycznych spodni wstawiano trójkątne kliny). Producenci jednak szybko zauważyli rodzącą się modę i tak powstały pierwsze dzwony.

Potem ponownie noszono dzwony w latach 90., na fali powrotu do muzyki rockowej. Po wielu latach niechlubnej sławy, szerokie spodnie znów wróciły hucznie na wybiegi, a znane gwiazdy, top modelki i blogerki pokochały je.

Dla kogo są dzwony?

To jedyny model, który pasuje do wielu sylwetek i większość kobiet wygląda w nich dobrze. Dlaczego? Ten model nadaje sylwetce charakterystyczny kształt klepsydry i przywraca jej równowagę. Dodatkowo wyszczupla. A zatem, znakomicie będą się w nich prezentować kobiety szczupłe, jak również te o bardziej puszystych kształtach.

fot: screen Instagram

Szczególnie powinny polubić je kobiety, które nie mają zbyt zgrabnych nóg, bo ten model spodni doskonale maskuje masywne i niezgrabne łydki. Jednak powinny zapomnieć o nich kobiety, które mają grubsze uda i szerokie biodra.

Jak nosić dzwony?

Chociaż dzwony uchodzą za krój dość trudno poddający się stylizacji, to w gruncie rzeczy wystarczy odrobina znajomości zasad mody i kompozycji, aby stworzyć z nich niezapomnianą stylizację.

Nowa długość 7/8

Wszystko wskazuje na to, że właśnie model odsłaniający kostki i podkreślający lekkość sylwetki będzie hitem nadchodzącego lata. Dzwony o długości 7/8, to dobry wybór dla kobiet, które chcą optycznie wydłużyć nogi. Aby osiągnąć pożądany efekt, trzeba połączyć je z butami na obcasie, a bluzkę lub koszulę włożyć w środek spodni.

Jeśli chcesz czuć się swobodnie, zamiast szpilek wybierz wygodny obcas typu słupek. Aby stylizacja nie była nudna, zaszalej z kolorem obuwia albo torebki.

Klasyczne dżinsowe dzwony

Ten model znajdziecie w sklepach pod tajemniczą nazwą FLARED , co w języku angielskim znaczy rozkloszowany.

fot: screen Instagram

Dżinsowe dzwony wyraźnie nawiązują do stylu hippie, dlatego warto zachować w stylizacji ich oryginalny charakter. Doskonale czują się w towarzystwie zwiewnych bluzek, etnicznych wzorów, misternych haftów oraz torebek z frędzlami Fantastycznie wyglądają w połączeniu z sandałami na koturnie czy mocnym słupku.

Decydując się na takie zestawienie, postaw na nieco dłuższe spodnie dzwony, dzięki czemu nogawki przykryją stylowo stopy, a nogi optycznie zrobią się jeszcze dłuższe i smuklejsze. Z dzwonami świetnie wyglądać będzie także elegancki żakiet, jak i luźne ponczo.

Dzwony materiałowe i w kolorze

Spodnie dzwony to dobry wybór nie tylko na co dzień, ale również do pracy. Chcąc stworzyć nieco bardziej eleganckie zestawienie, wybierz dzwony w kant z szykownego materiału. Najkorzystniej prezentować się będą fasony z wysokim stanem - optycznie wydłużą nogi nawet przy niskim obcasie.

Dzwony połącz z koszulą lub sweterkiem. Klasy doda swobodnie zarzucony na szyję szalik lub apaszka. Tym razem stawiamy na nieco większą torebkę - niekoniecznie w tym samym kolorze co obuwie! Wybierając spodnie w mocnym kolorze, upewnij się, że pozostałe elementy garderoby są wystarczająco stonowane.

