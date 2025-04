Dzianinowe czy swetrowe sukienki są bardzo pożądane, w szczególności podczas zimowych miesięcy. Jak je nosić, by uniknąć modowej wpadki? Jest wiele sposobów! Wybrałyśmy szary, oversize'owy model z golfem i połączyłyśmy go z pięcioma różnymi zestawami. Jak to wyszło?

Jak nosić dzianinową sukienkę? Propozycje stylizacji

Dzianinowa sukienka to doskonała baza wielu stylizacji. Doskonale sprawdza się zarówno w połączeniu ze sportowymi, jak i eleganckimi dodatkami. W połączeniu ze sneakersami pasuje na weekendowy wypad lub zakupy z przyjaciółkami.

Dzianinowe sukienki są idealne na jesień! Jakie są modne w tym sezonie?

Z kolei z ultra wysokimi kozakami lub seksownymi botkami na szpilkach będzie idealna do pracy, a nawet na randkę. Brakuje ci pomysłów, jak nosić dzianinowe sukienki? Na kolejnych stronach znajdziesz pięć propozycji stylizacji z dzianinową sukienką!

